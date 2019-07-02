«Звезда» привлекла бывшего игрока «Амкара»

Пермский футбольный клуб «Звезда» продолжает формировать состав на новый сезон. Подписаны контракты с еще двумя игроками. Команду пополнили полузащитник Максим Лаук и нападающий Алексей Бабырь.

Господин Лаук играл в дубле «Амкара» с 2011 по 2013 год. Последним его клубом был «Армавир» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Господин Бабырь перешёл в «Звезду» из нижнекамского «Нефтехимика», в этом году пробившегося в ФНЛ.

На прошлой неделе ФК «Звезда» заключил соглашения с вратарем Анатолием Красильниковым, защитником Булатом Садыковым и полузащитником Евгением Наседкиным.

В прошлом году ФК «Звезда» дебютировал в профессиональной футбольной лиге, третьем по силе футбольном дивизионе страны. По итогам первого сезона клубу удалось занять шестое место в группе «Урал-Поволжье». Губернатор Максим Решетников поставил перед клубом задачу выйти в следующий по значности турнир – ФНЛ.