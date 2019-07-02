РПЦ развернула программу помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

РПЦ организовала центр гуманитарной помощи в городе Тулун, который больше других пострадал от наводнения в Иркутской области. «Церковь сейчас организует доставку воды, хлеба и гуманитарной помощи в зоны затопления,— сообщил "Ъ" пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.— В Иркутской епархии объявили сбор средств, вещевую помощь 2 июля доставят из Братска и Саянска в штаб помощи пострадавшим от наводнения». Из штаба гуманитарная помощь, по его словам, будет распределяться в пункты временного размещения.

«Мы сейчас заняты доставкой гуманитарной помощи для Тулуна, где самое тяжелое положение. Вода потихоньку начинят спадать, но дамба на реке Ия мешает воде уходить. Пятиэтажные дома в центре города все еще затоплены до потолка второго этажа,— рассказал руководитель социального отдела Саянской епархии иерей Владимир Данилко.— В Саянске мы собрали крупы, детское питание, средства гигиены, детские вещи».

Настоятель Никольского храма в городе Тулун иерей Андрей Цымбал участвует в деятельности штаба по чрезвычайным ситуациям. Он посетил пострадавших в эвакуированном детском доме и во всех пунктах временного размещения. В приходе открыт центр сбора и распределении гуманитарной помощи.

По данным МЧС на 1 июля, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4,050 детей. В результате наводнения в регионе 16 человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.

«Я ездил по деревням Тулунского района, до которых можно было добраться. То, что я видел, меня просто ошеломило. В селе Уйгат все деревня под водой,— рассказал настоятель Никольского храма иерей Андрей Цымбал.— До деревни Владимировка добраться невозможно. Деревня Казакова полностью под водой, дачные участки вдоль реки — все под водой, дома буквально плавают. Военные и спасатели работают над разбором завалов».

По его словам, воду, муку, медикаменты и другую гуманитарную помощь доставят в штаб помощи пострадавшим из Братской и Саянской епархии к вечеру 2 июля. Сейчас в Никольском храме открыт центр сбора и распределении гуманитарной помощи. В нем все нуждающиеся могут получить питьевую воду, продукты питания, средства гигиены и одежду.

«Люди, конечно, растеряны, не хватает самого необходимого, и наша помощь будет очень нужна,— рассказал господин Рулинский.— На общецерковном уровне мы тоже активно участвуем в помощи, подключили благотворителей».

Павел Коробов