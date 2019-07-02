Бандиты перестали признавать генерала

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела о похищении бывшего первого заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Александра Пастушкова. Злоумышленники, пытая и избивая генерал-майора в отставке, заставили его показать места на загородном участке, где он зарыл пластиковые контейнеры, в которых находилось $5 млн. Интересно, что более $1,1 млн было изъято из сейфа генерала Следственным комитетом России (СКР) и обращено в доход государства по иску прокуроров. Очевидно, конфискация ожидает и деньги, которые нашли у бандитов.

Главное следственное управление СКР предъявило безработным Магомеду Гаджиеву и Роману Галушко обвинение в окончательной редакции в похищении человека и вымогательстве (ст. 125 и ст. 163 УК). Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, составляющими 14 томов, которое затем поступит на утверждение в Генпрокуратуру, а после этого — в суд.

Следствие установило, что генерал-майор Пастушков был похищен безработными в конце мая прошлого года. Гаджиев и Галушко, по данным ГСУ СКР, откуда-то узнали, что отставник может хранить в своем загородном доме крупную сумму денег, и установили за ним наблюдение. Дождавшись, когда генерал высадит из Toyota Camry свою дочь Марию Скворцову у ее дома на Осеннем бульваре, злоумышленники затащили отставника в свою Hyundai Solaris, на которой вывезли пленника в подмосковный город Видное, где арендовали полузаброшенный частный дом. Там похищенного начали избивать и пытать электрошокером, требуя сообщить, где он прячет деньги. По некоторым данным, генерал-майор заговорил только после того, как злоумышленники пообещали использовать для пыток раскаленный электропаяльник.

Ночью они отправились в деревню Младеново Одинцовского района Подмосковья, где в элитном коттеджном поселке проживали Александр Пастушков, его супруга и садовник. Дом генерала находился на окраине поселка, возле забора, что упростило действия нападавших. Убедившись, что в коттедже никого нет, они перебрались на участок и в тех местах, на которые указал похищенный генерал, выкопали семь пластмассовых контейнеров, в которых в разной валюте находилось в общей сложности $5 млн, или 315 млн руб. по курсу на июнь 2018 года.

Вернувшись в Видное, похитители посадили Александра Пастушкова в свою машину, на которой вывезли его в Раменский район, где высадили на дороге. Через некоторое время бывшему пленнику удалось остановить одну из проезжавших мимо машин, водитель которой доставил его в больницу. Врачи сообщили о пострадавшем в полицию, которая передала информацию о нем в Следственный комитет. Последний уже возбудил и расследовал уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК) господина Пастушкова. По описанию, составленному со слов генерала, сотрудникам уголовного розыска и ФСБ довольно быстро удалось выйти на предполагаемых похитителей, у которых из машины и снимаемой квартиры изъяли около 200 млн руб. в различной валюте. Остальную сумму они успели потратить на новые машины, рестораны и девушек.

Следует отметить, что на начальной стадии расследования оба фигуранта признавали свою вину, но потом отказались от ранее данных показаний и, сославшись на ст. 51 Конституции, вообще отказались общаться со следователем. Сейчас Гаджиев и Галушко утверждают, что они не участвовали ни в похищении генерала, ни в вымогательстве у него денег. Сам Александр Пастушков утверждает, что стал жертвой похитителей по ошибке, они перепутали его с кем-то из богатых соседей. По его версии, никаких ценностей на его участке злоумышленники не находили. Очевидно, что арестованные в рамках дела деньги будут обращены в доход государства.

Ранее, отметим, 231-я военная прокуратура в Кунцевском районном суде добилась конфискации практически всех активов генерал-майора ФСБ в отставке. В ходе разбирательства было установлено, что в управлении капитального строительства ФСБ господин Пастушков работал с 2005 года, а с 2008 по 2015 год являлся первым заместителем начальника УКС. За этот период официальный доход генерала составил 19,7 млн руб., а его супруги Татьяны — 7,5 млн руб. При этом в банковской ячейке, арендованной генералом, в ходе обыска по делу о мошенничестве в УКС ФСБ, изъяли $1,1 млн и 5 млн руб., еще 614 тыс. руб.— из квартиры дочери генерала. Наконец, загородный дом и участок бывшего замначальника управления ФСБ были оценены в 23 млн и 13 млн руб. соответственно. В результате прокуроры и суд установили, что господин Пастушков «продолжительное время скрывал от службы и общества» свои коррупционные доходы и их поступление из незаконных источников, посвятил себя «нечестной службе», благодаря которой он сам и его родственники «осознанно и целенаправленно становились выгодоприобретателями от его коррупционных правонарушений».

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев