На пляжах Анапы запрещено купание в море

Из-за шторма и сильного донного течения в городе-курорте Анапа запрещено купание на всех пляжах, соответствующее объявление размещено управлением гражданской обороны и защиты населения на официальном сайте мэрии города.

Спасатели обращают внимание отдыхающих на неблагоприятные условия и просят не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, особенно это касается детей и пожилых людей. Руководителям предприятий и организаций предписано принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Однако отдыхающие в Анапе продолжают купаться, это можно увидеть в онлайн режиме с помощью веб-камер, установленных на центральном пляже города-курорта.

Анна Перова, Краснодар