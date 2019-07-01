Смотрите, кто пришёл: Дарья Костина (шеф-редактор «Коммерсантъ FM»)

Мария Третьякова, слушатель 12 потока Академии журналистки «Ъ»:

О том, что такое городское радио сегодня и как построен прямой эфир, рассказала шеф-редактор радио «Коммерсантъ FM» Дарья Костина. Она сразу захватила внимание аудитории:

– Издательский Дом «Коммерсантъ» в 2008 году задумался о создании радио. Захотелось, чтобы журналисты «зазвучали» в эфире. По формату ориентировались на городские радиостанции Нью-Йорка. Перед нами была задача, как интересно рассказывать о проблемах города. Слушатели должны оперативно получать ответы на вопросы, а не просто слушать новости. Наше радио, как и Москва, никогда «не спит» - сказала Дарья.

Радио «Коммерсантъ FM» имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Во-первых, пул собственныхспикеров – корреспондентов, аналитиков, обозревателей по экономическим и политическим вопросам. Во-вторых, коллаборация радио и одноименной газеты позволяют первыми рассказывать слушателям сенсации и эксклюзивную информацию. В-третьих, сюжеты построены на комментариях и мнениях с разных сторон.

Ежедневный эфир радио построен на темах значимых и популярных сегодня. Включайте «Коммерсантъ FM» на 93,6 и вы узнаете, почему и зачем Большой театр поменял схему продажи билетов. Или, как отреагировал бизнес на предложение правительства установить четырехдневную рабочую неделю.

Едешь ты в машине или на лыжах, пьешь кофе или готовишь еду, у тебя есть возможность получать информацию, впечатления, эмоции, слышать «живую»реакцию в эфире. Я не упустила возможность, внесла небольшой вклад в создание эфира радио «Коммерсантъ FM» во время практики.