Начальников без подчиненных уволят из мэрии

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным представить точные списки штатной численности управлений, отделов и комитетов администрации города. Она потребовала обратить особое внимание на поиск в структуре мэрии подразделений, состоящих из начальников и их замов, а также комитетов, не включенных ни в одно управление, и ведомств, в которых нет рабочих отделов. Такие подразделения, по словам госпожи Котовой, будут оптимизированы. Сокращения в администрации города уже начались: глава города упразднила три ставки в собственной референтуре. Эксперты считают, что действующая структура управления челябинской администрации недостаточно логично разграничивает сферы ответственности подразделений.



На аппаратном совещании и.о. мэра Челябинска Наталья Котова сообщила о предстоящей оптимизации администрации города. Она поручила руководителям подразделений предоставить информацию о штатной численности сотрудников и структуре управления. Особое внимание исполняющая полномочия главы города попросила обратить на соотношение доли муниципальных чиновников и технического персонала, который их обслуживает. При этом госпожа Котова отметила, что недопустимо наличие отделов, состоящих только из начальников и заместителей. Также во время ревизии управленческой модели чиновники должны сообщить о комитетах, не входящих в структуру ни одного управления, и ведомствах, в которых нет рабочих отделов. Такие подразделения подвергнутся оптимизации. Конечная цель процесса, по словам Натальи Котовой, — «повышение эффективности работы каждого сотрудника в решении вопросов местного значения, повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение удовлетворенности населения работой администрации».

В управлении информационной политики администрации Челябинска не смогли оперативно ответить на запрос о том, сколько в структуре мэрии подразделений, попадающих под критерии оптимизации, и сколько всего в мэрии работает чиновников. Письмо “Ъ-Южный Урал” было переадресовано в аппарат администрации, оттуда его спустили в управление муниципальной службы и кадров. Там сказали, что ответят в течение семи дней.

На схеме структуры управления, опубликованной на сайте мэрии, обозначены два комитета, не включенные ни в одно муниципальное ведомство — комитет по делам образования Челябинска и комитет экономики Челябинска, который напрямую подчиняется заместителю главы города по экономике и финансам Елене Мурзиной. Судя по официальной информации, не имеют рабочих отделов управление информационной политики, управление транспорта и управление муниципальных закупок администрации. Отдел по делам несовершеннолетних включает другие отделы, территориальные.

Согласно информации управления госслужбы и противодействия коррупции правительства Челябинской области по состоянию на февраль 2019 года, в структуре органов местного самоуправления Челябинска работали 46 управлений, шесть комитетов, 268 отделов и десять секторов. В январе 2018 года штатная численность всех подразделений администрации составляла 1997 человек, при этом закрыто было 94% вакансий. Получается, что на 10 тыс. жителей приходилось 16 сотрудников мэрии. В 2018 году на зарплату сотрудникам администрации Челябинска из бюджета было потрачено 805,5 млн руб.

После анализа информации, которую предоставят подразделения мэрии, будут приняты кадровые решения, подчеркнула Наталья Котова: «После анализа и всех структурных изменений, после рассмотрения функционала каждого сотрудника, начиная с верхнего звена и заканчивая нижним, кадровые изменения будут. Будем смотреть, если соответствует человек требованиям, которые предъявляются к должности, он остается работать, если не соответствует, эта должность будет предложена другому». Первые сокращения прошли в администрации на прошлой неделе. «Я начала со своей референтуры. На прошлой неделе у меня сокращены три единицы»,— сообщила Наталья Котова. Также на прошлой неделе после назначения Натальи Котовой на должность и.о. мэра был уволен советник главы города по взаимодействию с федеральными органами власти Денис Девяткин. Он курировал вопросы подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Ранее сообщалось, что после вступления в должность и.о. мэра Наталья Котова распорядилась ужесточить контроль соблюдения распорядка рабочего дня чиновниками мэрии. В администрации установят турникет, который с помощью электронных пропусков будет автоматически фиксировать время прихода и ухода человека с работы.

По словам директора челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергея Зырянова, действующая структура управления городской администрации недостаточно логично разграничивает сферы ответственности подразделений. «Система управления городом в Челябинске традиционно усложнена. Есть городское звено управления, есть районное, и внутри городского звена не очень точно и логично выстроена нагрузка по сферам ответственности городского муниципального округа. Согласно федеральному закону о вопросах местного значения, этих сфер 43. Необходимо выстроить такую систему управления, которая бы охватывала все эти вопросы»,— говорит господин Зырянов. Эксперт полагает, что структура администрации «перекосилась» из-за того, что при частой смене мэра создавались «искусственные» должности для сохранения людей из команды предшественников. «Дисбаланс возник из-за относительно частой смены руководителей администрации. Иногда, чтобы сохранить работника, придумывали искусственные должности, поэтому произошел перекос. Надо периодически проводить ревизию и подчищать состав»,— резюмирует эксперт.

Карина Кальярова