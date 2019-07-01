Вино «Мысхако» получило защищенное наименование

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края установило границы географического объекта «Мысхако», указывающее на территорию производства вина с соответствующим названием. Приказ министра сельского хозяйства региона Федора Дереки опубликован на официальном сайте администрации края.

Географический объект «Мысхако» расположен в городе Новороссийске, на территории, примыкающей к винзаводу «Мысхако». Здесь разрешено производство винодельческой продукции с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), говорится в приказе краевого минсельхоза. ЗНМП это указание малой территории производства вина, которое обладает определенными свойствами под влиянием природных условий микрорегиона. На этикетке вина ЗНМП обязателен год урожая.

В Краснодарском крае действуют защищенные наименования для вина «Голубицкая стрелка» (производитель – «Вилла Романов»), «Дивноморское» («Усадьба Дивноморское»), «Курень Титаровский» («Таманская винная компания – Кубань»), «Семигорье» («Вилла Виктория»), «Тмутаракань» («Юбилейная») и «Сенной» («Фанагория»).

Анна Перова, Краснодар