Музей Лондона станет самым дорогим культурным проектом Британии

Стоимость строительства нового здания Музея Лондона выросла на треть и составила 332 млн. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила Financial Times (FT).

Музей должен расположиться в западном крыле знаменитого Смитфилдского мясного и рыбного рынка, существовавшего с 1860 года, когда его учредили особым парламентским законом — Актом о городском мясном и птичьем рынке. Архитекторами проекта выступают сразу три ведущих бюро — Stanton & Williams, бюро Асифа Хана и Julian Harrap Architects.

Об увеличении стоимости проекта было объявлено как раз в то время, когда архитекторы представили свои проекты публике. Сообщается, что увеличение стоимости связано с «чрезвычайной» необходимостью ремонта в помещениях, которые будет занимать музей. По данным FT, рост стоимости означает, что Музей Лондона станет самым дорогим строительным проектом в области культуры в Британии, обойдя и стоимость расширения галереи Tate Modern (266 млн), и строительство нового концертного зала на месте старого здания Музея Лондона (288 млн).

Филипп Ночевка