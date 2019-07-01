У Пескова нет информации об отставке первого замглавы Росгвардии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не обладает информацией об отставке первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова. «Никак не могу вам пояснить. Пока я официальных бумаг или указа на этот счет не видел»,— сказал господин Песков журналистам.

Ранее “Ъ” стало известно, что господин Меликов подал рапорт об увольнении. Отмечалось, что это могло произойти после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов подписал приказы, перераспределяющие обязанности своих заместителей. У Сергея Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами. В соответствии же с новым распоряжением «под ним» остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы.

Кроме генерал-полковника рапорт, по информации “Ъ”, подал еще один заместитель Виктора Золотова — генерал-лейтенант Сергей Милейко, который занимался тыловыми вопросами в качестве заместителя директора. По версии источника “Ъ”, предполагаемый уход генералов Меликова и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Подробнее об отставках — в материале “Ъ” «Росгвардия умерила тыл».