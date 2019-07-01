Гендиректор «Карусели» Гацуц покидает свой пост

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» (входит в X5 Retail Group) Максим Гацуц уходит со своего поста. Временно исполнять обязанности руководителя сети будет финансовый директор «Карусели» Денис Ткач.

В сообщении на сайте X5 Retail Group приводятся слова господина Гацуца: «Я признателен Х5 и своей команде, но мои личные планы дальше будут связаны с другими проектами».

«В офлайн-ритейле мы планируем сосредоточиться на развитии двух других форматов Х5 — магазинов ''у дома" и супермаркетов, активного развития гипермаркетов не планируется. Мы продолжим фокусироваться на дальнейшей оптимизации операций и эффективности "Карусели"»,— добавил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого также приводит пресс-служба.