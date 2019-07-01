На Урале полиция задержала женщину, пытавшуюся сжечь вышку связи из-за беспокойства о здоровье

Сотрудники свердловской полиции задержали 53-летнюю жительницу Североуральска, которая пыталась сжечь вышку сотовой связи. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Как рассказал глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ночь с 19 на 20 мая в полицию поступило сообщение о сработке датчиков на территории одного из предприятий в поселке Калья. На место происшествия направили наряд ДПС. На месте инспекторы увидели женщину, которая пыталась поджечь обмотанные тряпками провода. В ее карманах лежали спички, фонарик и баллон с перцовым газом. На площадке обнаружили пластмассовую бутылку, в которой, предположительно, была легковоспламеняющаяся жидкость.

По словам женщины, она решила поджечь вышку после того как посмотрела видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населенных пунктов, опасны для здоровья и могут стать причиной заболеваний (в том числе инсультов и онкологии). «Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается непосредственно вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее, мол, и созрел криминальный план по уничтожению строения. Чтобы муж крепче спал, пока она задуманное доводила до логического финала, купила ему бутылку водки. Но такому сценарию сбыться было не суждено»,— рассказал глава пресс-службы ведомства. Женщине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Мария Деменева