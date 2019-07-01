Находящаяся под следствием Рушания Бильгильдеева возглавит список справороссов на выборы в Госсовет Татарстана

Председатель регионального отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева возглавит список партии на выборы в Государственный совет Татарстана. Такое решение приняли члены отделения на партийной конференции.

Также госпожа Бильгильдеева попытается пройти в Госсовет по Шаляпинскому одномандатному избирательному округу №10. В действующем созыве этот округ представляет Руслан Юсупов, член ЛДПР.

Всего в списке справороссов 49 кандидатов. Также партия выдвинет кандидатов в 50 одномандатных округах.

Напомним, госпожа Бильгильдеева сейчас находится под подпиской о невыезде. инкриминируют мошенничество на 30 млн руб. по 24 эпизодам. По версии следствия, компания «Агентство недвижимости "Пассаж"», в которой госпожа Бильгильдеева была единственным руководителем и учредителем, заключила с 24 гражданами договоры об организации покупки земельных участков в Лаишевском и Верхнеуслонском районах и подведения к ним инженерных коммуникаций. Однако, как считают правоохранители, участки клиенты в собственность не получили, а деньги им не вернули.

Отметим, что лидер татарстанских справороссов связывает уголовное преследование с ее политической деятельностью.

Подробнее о деле Рушании Бильгильдееве читайте в материале «“Думаете, мне жить с этим просто?”».

“Ъ-Казань”