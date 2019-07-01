«МаксимаТелеком» сократила время рекламы при подключении к Wi-Fi в петербургском метро

Оператор Wi-Fi в метрополитене Петербурга «МаксимаТелеком» запустил опцию пятиминутной интернет-сессии для пассажиров, которые совершают короткие поездки или пересадки. В случае короткой сессии количество рекламы перед входом в сеть сокращается вдвое. Длинная сессия предусматривает просмотр двух видеороликов и двух баннеров, а также включает опрос, который интегрирован между видеороликами.

По данным «МксимаТелеком», с появлением новой опции короткую авторизацию выбирают порядка 15% пользователей. Остальные 85% используют длинные интернет-сессии. В настоящее время опция тестируется.

Напомним, ранее на навязчивую рекламу при подключении к Wi-Fi в петербургском метро пожаловался депутат ЗакСа Борис Вишневский.