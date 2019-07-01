Стрелок, устроивший расправу в центре Новосибирска, сумел выехать из страны

Новосибирский суд выдал санкцию на арест 32-летнего Николая Квочкина, который подозревается в причастности к громкому убийству предпринимателя Андраника Мурадяна.

Коммерсанта, занимавшегося ростовщичеством, расстреляли вечером 25 июня в центре Новосибирска. В предпринимателя выпустили пять пуль, от полученных ранений он скончался в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Силовики установили причастность к расстрелу Николая Квочкина и обратились к горожанам за помощью в розыске подозреваемого. Главк МВД по Новосибирской области распространил его фотографию. Как стало известно “Ъ-Сибирь”, Николай Квочкин успел выбраться из страны. По оперативным данным, он выехал в Казахстан, где проживают его родственники.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством о заочном аресте подозреваемого. Как рассказала “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых, гособвинение поддержало прошение следствия, а суд удовлетворил. В отношении Квочкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России. В ближайшее время подозреваемый будет объявлен в розыск по линии Интерпола.

Константин Воронов