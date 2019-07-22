Сегодня день рождения у заместителя министра обороны Российской Федерации Татьяны Шевцовой

Ее поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемая Татьяна Викторовна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем ! Известный государственный деятель и обаятельная женщина, много лет Вы трудились в структурах налоговой службы, достигли больших профессиональных и карьерных успехов. Сегодня накопленные опыт и знания, высокие личные качества помогают Вам в решении масштабных задач по эффективному финансово-экономическому обеспечению деятельности вооруженных сил РФ. Убежден, что Ваша работа на благо Отечества и в дальнейшем будет такой же плодотворной. Крепкого Вам здоровья, благополучия и счастья!

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