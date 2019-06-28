В Петербурге запустили новый четырехзвездный отель Station Premier V18

Гостиничная сеть Station Hotels представила в Петербурге новый отель Station Premier V18 4. Он расположен вблизи пересадочного узла станций метро «Достоевская» /«Владимирская» на углу Владимирского проспекта и Колокольной улицы, в бывшем доходном доме вдовы Марии Викторовой и рассчитан на 63 номера.

Station Premier V18 4 стал девятым по счету отелем петербургской сети и вторым в линейке отелей «четыре звезды». Инвестиции в его запуск составили около 100 млн рублей. Это первый проект Station Hotels, строительство которого профинансировано на средства привлеченного частного капитала и полученные через коммерческие облигационные займы. Проектные, реставрационные и строительные работы на объекте заняли девять месяцев.