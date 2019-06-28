УФАС по Татарстану подозревает «дочку» Газпрома в монопольном завышении цен на метан

Управление ФАС по Татарстану завело на ООО «Газпром газомоторное топливо», владеющее 17 газозаправками в республике. Как сообщает пресс-служба ведомства, компанию подозревают в монопольном завышении цен на метан.

По данным УФАС, за четыре года природный газ для автомобилей подорожал на 35,2%. Так, по сравнению с 2017 годом цена метана в регионе выросла на 2,5 руб., до 16,2 руб. Однако при этом себестоимость топлива все эти годы снижалась — к примеру, в 2018 году себестоимость уменьшилась на 14,2% по сравнению с показателями 2017 года.

Если компанию признают виновной, то ей грозит штраф от 0,01 до 0,15 суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого выявлено нарушение.

“Ъ-Казань”