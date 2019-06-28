Legoland станет частным за $7,6 млрд

Производитель конструкторов Lego, инвестфонд Blackstone и пенсионный фонд CPPIB покупают оператора тематических парков Merlin Entertainment, который в числе прочего управляет Legoland и Музеем мадам Тюссо. Сумма сделки составит $7,6 млрд. Тем самым сделка, в результате которой Merlin Entertainment снова станет частной, окажется одним из крупнейших выкупов компаний в Европе за последние годы.

Merlin Entertainment, которая в числе прочего управляет тематическими парками Legoland, Музеем восковых фигур мадам Тюссо и колесом обозрения «Лондонский глаз», приобретена консорциумом в составе Kirkbi — инвесткомпании, принадлежащей семье Кристиансен, владельцам Lego, американского инвестфонда Blackstone и канадского пенсионного фонда CPPIB. Об этом было объявлено сегодня. Сумма сделки составит £6 млрд ($7,6 млрд), тем самым она станет одним из крупнейших в Европе за последние несколько лет выкупов компаний, которые из публичных стали частными.

Консорциум выплатит акционерам Merlin Entertainment 455 пенсов за акцию. Таким образом, премия в сравнении со стоимостью акций компании при закрытии торгов в четверг составит 15%. Акционерам будет выплачено £4,7 млрд ($6 млрд), кроме того, консорциум заплатит долги Merlin Entertainment на £1,2 млрд ($1,5 млрд).

Merlin Entertainments была создана в 1999 году, в течение 2000-х годов она несколько раз меняла владельцев: ее контролировали инвестфонды Apax Partners и Hermes Private Equity, в 2005 году ее купил Blackstone, позже долю в Merlin Entertainments приобрела Kirkbi. В 2013 году компания, которой тогда владели Kirkbi, Blackstone и еще один американский фонд — CVC Capital Partners Ltd, провела IPO. До нынешней сделки Kirkbi принадлежало около 30% акций компании. О выкупе Merlin Entertainments было объявлено всего лишь через месяц после того, как один из ее акционеров, инвестфонд ValueAct Capital, владеющий 9,3% акций, призвал руководство компании искать покупателя, который сделал бы ее частной.

Merlin Entertainments управляет более чем 130 тематическими парками и другими развлекательными местами, а также 19 отелями в 25 странах мира. В этом году она открыла новый тематический парк Peppa Pig World of Play по мотивам мультсериала «Свинка Пеппа». Кроме того, компания планирует открыть три тематических парка в Китае к 2030 году. В 2018 году чистая прибыль Merlin Entertainments составила £230 млн, выручка — £1,7 млрд.

Акции Merlin Entertainments выросли на 14% после того, как стало известно о сделке.

Яна Рождественская