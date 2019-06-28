Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило

Дорога в московский аэропорт Шереметьево-1 (терминал B) оказалась затоплена из-за длительных дождей. В частности, затоплен оказался участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Основные пути подъезда к Шереметьево-2 со стороны Ленинградского шоссе и платного участка автодороги Москва—Санкт-Петербург (М-11) остаются свободными.

В пресс-службе аэропорта советуют «использовать альтернативные пути» для проезда к месту назначения. Для проезда к терминалу В пассажирам рекомендовано пользоваться «Аэроэкспрессом» и далее межтерминальным переходом. Между станциями Шереметьево-2 и Шереметьево-1 по подземному тоннелю регулярно курсирует бесплатный поезд.

«В настоящее время дорожные службы проводят работы по устранению воды с проезжей части, в мероприятиях задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающие машины»,— сказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Отмечается, что движение автотранспорта перекрыто сотрудниками ГИБДД.

Ливневая канализация на участке находится на балансе аэропорта Шереметьево, сообщил Минтранс Московской области. «Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.