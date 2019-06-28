НКЗ приглашает к сотрудничеству дилеров

Нижегородский завод композитов приглашает к сотрудничеству всех желающих стать его официальными дилерами.



К потенциальным партнерам компания предъявляет ряд требований. Так, заявитель должен иметь зарегистрированное ИП, ООО или что-либо другое с функционирующим расчетным счетом, располагать инфраструктурой для налаженного сбыта и понимать политику сбыта, поддерживающую хороший объем закупок. Также должны быть представлены возможности для решения таких задач, как консультирование потребителей, продажи, отгрузка покупателям.

НЗК требует строгого соблюдения договорных обязательств, а также платежной дисциплины. Для каждого дилера первоначальная сумма закупки оговаривается индивидуально. Делается это при подписании эксклюзивного договора, показатель зависит от региона деятельности партнера.

Нижегородский завод композитов присутствует на отечественном рынке с 2009 года. В его распоряжении на сегодняшний день имеется шесть производственных линий и столько же офисов продаж в стране. Склады НЗК находятся в Нижнем Новгороде, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Поставки арматуры и автоматизированных линий идут в 65 субъектов страны. Ежемесячно организация реализует 2,5 млн. м.п. стеклопластиковой арматуры, а из сборочного цеха выходит до десяти автоматизированных линий. Каждый год на производстве внедрятся 5-7 нововведений для конструкций станков.

Нижегородский завод композитов выпускает сегодня композитные арматуру, сетку, гибкие связи, гнутые элементы, профильные изделия. Также производятся стеклопластиковая и базальтовая фибра, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные смеси. Недавно Нижегородский завод композитов расширил спектр своих предложений. Теперь в компании можно заказать изготовление каркасов любой сложности как для строительных, так и для гражданских объектов. В этом сегменте профессионалы предлагают специальные условия доставки готовой продукции до объекта клиента. Расчет стоимости изделий осуществляется непосредственно по предоставленным потребителям чертежам.

Также НЗК выпускает станки, срок изготовления которых составляет до тридцати календарных дней. В этом направлении есть опыт зарубежных поставок. Выпуск всей продукции осуществляется как по ГОСТ, так и по ТУ, благодаря чему каждый клиент способен выбрать оптимальное для себя решение.

Официальный сайт компании — http://nzkt.ru