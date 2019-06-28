В Мензелинском и Муслюмовском районе Татарстана построят молочные фермы за 1,6 млрд рублей

Компания «Август» из Москвы планирует построить на территории Мензелинского и Муслюмовского районов Татарстана молочные фермы на 1,2 тыс. голов племенного скота, инвестировав в проекты до 1,6 млрд руб., пишет «Татар-информ».

Ферму в Муслюмовском районе начнут строить в этом году, в Мензелинском — в 2020-м. В этих районах «Август» уже занимается растениеводством с общим объемом заявленных инвестиций в размере 2 млрд руб. Также 28 июня компания открыла в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству пестицидов.

По данным kartoteka.ru, выручка АО «Фирма “Август”» в 2017 году составила 23 млрд руб., прибыль — 6,2 млрд руб. Гендиректором компании является Александр Усков.

“Ъ-Казань”