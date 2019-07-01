Мастер жанра

Кто решился написать новую пьесу для театра кабуки

Митани Коки — драматург, сценарист и кинорежиссер. С конца 1980-х поставил около 70 театральных спектаклей, снял восемь художественных фильмов, а для пяти выступил сценаристом. Активно сотрудничает с телевидением, в том числе с NHK, создав сценарии свыше 40 прайм-таймовых сериалов. С Митани считают за честь работать лучшие актеры Японии. Признанный комедиограф, но при этом его произведения имеют глубокую фактографическую и филологическую проработку. Митани приписывают «маниакальный историзм», он неоднократно ставил пьесы, связанные с периодом заката сёгуната и эпохой Мэйдзи. Наиболее известные фильмы: «Время радио» («Радио но дзикан», 1998), «Улетный отель» («Ютётэн хотэру», 2006), «Час волшебства» («Дза мадзикку ава», 2008), «Однажды на голубой луне» («Сутэкина канасибари», 2011) и «Совещание в Киёсу» («Киёсу кайги», 2013). В 2011 году в России в рамках фестиваля японского кино с успехом прошел показ его фильма «Минна но иэ» («Дом для всей семьи»). Награждался высшей премией Японской киноакадемии и театральной премией им. Кисида Кунио, премией Дон Кихота на Берлинском международном кинофестивале. Сложная языковая игра произведений Митани ограничивает их распространение за рубежами Японии. Тем не менее его пьеса «Академия смеха» («Вараи-но дайгаку», 1996) ставилась на сцене Московского драматического театра им. Пушкина в 2001 году, а затем на сцене Екатеринбургского ТЮЗа в 2010-м.