Делегат Всемирного курултая башкир выведен из зала за выступление в защиту лидера «Башкорта»

Проведение в Уфе пятого Всемирного курултая башкир сопровождается давлением на молодежных активистов башкирского движения. После того, как до начала пленарного заседания сотрудник полиции и охрана задержали в фойе конгресс-холла «Торатау», где проходит форум, лидера движения «Башкорт» Фаиля Алчинова, из зала был удален делегат курултая от Гафурийского района Эльмир Мухаметьянов.

Он попытался выступить с места и привлечь внимание делегатов к задержанию Фаиля Алчинова, которого «выбрал зилаирский народ» (делегатом съезда..—“Ъ-Уфа”). После этого модератор форума — глава управления по общественно-политическому развитию Урал Кильсенбаев предложил делегату пройти к микрофону, заверив, что «каждый получит возможность выступить». Однако как только Эльмир Мухаметьянов пошел к микрофону, его задержали и вывели из зала сотрудники ЧОП. В поддержку делегата попытались выступить другие участники форума, но модератор предложил продолжить съезд «по регламенту». Проведение съезда продолжилось.

Наталья Павлова