На Урале стартует военно-технический форум «Армия-2019»

С 28 по 30 июня на свердловском полигоне пройдет международный военно-технический форум «Армия-2019». По решению командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина, впервые в форуме примут участие 60 детей с ограниченными возможностями и из свердловских детских домов. Школьники под присмотром врачей смогут прокатиться на боевой технике: танках Т-72, БМП и бронемашинах «Тигр», а также посетить занятия по огневой подготовке, сообщили в пресс-службе ЦВО.

На выставке представят более 70 единиц бронетанковой, автомобильной техники и ракетно-артиллерийского вооружения. Посетители форума смогут пострелять из образцов оружия, проехать на бронетранспортере БТР-82А и на бронемашине «Тигр» в качестве десантника в боевой экипировке. Среди новинок форума: автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех «Житель», последняя модификация танка Т-72Б3, ударный вертолет Ми-24 «Крокодил». «Гости форума смогут увидеть боевые возможности экспонатов выставки в ходе учебного боя в городе, а также захвата колонны бронетехники»,— рассказали в пресс-службе. Кроме этого, у участников есть возможность попробовать себя в роли сапера.

Международный военно-технический форум «Армия» проводится ежегодно с 2015 года. Основной его площадкой является подмосковный полигон «Патриот». Также организаторы открывают площадки форума в других регионах. Ранее в Свердловской области раз в два года проводилась выставка вооружений Russia Arms Expo (RAE). Но в 2017 году ее перенесли в парк «Патриот» и объединили с форумом «Армия». Вместо нее власти обещали организовывать выставку «Диверсификация», но ее проведение в 2018 году, как писал “Ъ-Урал”, отменили.