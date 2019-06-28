Прокуратура и АСВ считают приговор Владимиру Нелюбину слишком мягким

Прокуратура Пермского края внесла апелляционное представление на приговор бывшему совладельцу АО «Экопромбанк» Владимиру Нелюбину. Как рассказали знакомые с ситуацией источники, ранее апелляционную жалобу направило и Агентство страхования вкладов, признанное потерпевшим по делу.

Напомним, господин Нелюбин обвинялся в хищении у кредитного учреждения около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка ИП Зайцевой. Гособвинитель Николай Гаврилиди предложил суду приговорить Владимира Нелюбина к десяти годам лишения свободы. По мнению прокуратуры, его действия привели к тяжким последствиям в виде банкротства банка. Сам подсудимый вины не признал.

В итоге суд приговорил господина Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда. В начале июня стало известно, что осужденный подал апелляционную жалобу на приговор.