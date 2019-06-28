Главные новости к утру 28 июня

Минкомсвязь хочет обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, продающиеся на территории страны, сообщают «Ведомости». Таким образом министерство планирует предотвратить дискриминацию по отношению к отечественными разработчикам на рынке.

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв уходит в отставку после 30 лет работы. Под его началом выходили iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad. Теперь он планирует создать собственную независимую дизайнерскую компанию.

Президент России Владимир Путин заявил Financial Times, что либеральная идея изжила себя. Помимо этого он рассказал в интервью об отношениях с Великобританией и США, а также об основных мировых кризисах. Подробнее

«Транснефть» выплатит Казахстану по $15 за каждый баррель некачественной нефти, сообщают источники Reuters и Bloomberg. Общая сумма компенсаций оценивается в $76 млн. О поставках грязной нефти

С 28 июня вступила в силу новая редакция Уголовного кодекса, ужесточающая наказание для пьяных водителей, по вине которых произошла авария с пострадавшими и погибшими. Теперь нарушители могут сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

О важнейших событиях 28 июня читайте в публикации “Ъ”.