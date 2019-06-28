28 июня, пятница
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Главные анонсы 28 июня

28 и 29 июня в Осаке состоится саммит G20. В рамках саммита президент России встретится с президентом США Дональдом Трампом. Планируется, что лидеры стран обсудят Иран, Украину и контроль над вооружениями. О предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

У Владимира Путина также запланированы переговоры с президентами ЮАР, США, Франции, Южной Кореи, Турции, Египта, с премьер-министром Великобритании, канцлером Германии и наследным принцем Саудовской Аравии.

В Минске власти провозглашенных Донецкой и Луганской республик, как ожидается, передадут главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четверых граждан Украины, в том числе трех военнослужащих. Господин Медведчук рассказал “Ъ” о перспективах мирного урегулирования в Донбассе

В Приштине состоится финал предварительного раунда Лиги чемпионов UEFA.

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