Из свежей почты

Паша Хохлов, 14 лет, раннее органическое поражение центральной нервной системы, требуется лечение. 163 200 руб.

Внимание! Цена лечения 199 200 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 36 тыс. руб.

С пяти месяцев сын подолгу болел. Последствия были очень тяжелыми — Паше диагностировали раннее поражение центральной нервной системы и целый комплекс заболеваний. С 2013 года сын лечится в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Оплачивать лечение помогает Русфонд. Врачи довольны результатами: Паша стал спокойнее, хорошо учится — он на домашнем обучении, готовится к ЕГЭ. Но еще случаются сложные периоды, когда у сына резко повышается давление, дико болит голова, из носа кровь идет. Лечение в ИМТ прерывать нельзя, и я опять прошу помощи. Наталья Дорошенко, Оренбургская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Терапия дает хорошие результаты. Но состояние мальчика еще нестабильное, лечение необходимо продолжать».

Настя Быконя, 12 лет, недоразвитие нижней челюсти, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 146 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 24 тыс. руб.

Настя родилась с розовым пятном на правой щеке. Со временем пятно разрасталось, темнело, на губе и правой щеке появилась припухлость. Нижняя челюсть деформировалась, нарушился прикус, зубы росли криво. В 2016 году мы обратились в Центр челюстно-лицевой хирургии (Москва), дочери назначили лечение. Пятно посветлело, но проблем еще много. В этом году Насте сделали операцию: удалили патологические ткани в нижней части лица. Теперь дочке требуется ортодонтическое лечение, дорогое и длительное. Оплатить его я не в состоянии, помогите! Татьяна Быконя, Брянская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Расширить челюсти и выровнять зубные ряды, а также нормализовать прикус поможет ортодонтическое лечение с помощью несъемной техники».

Катя Жизневская, 9 лет, врожденная деформация стоп, требуется операция. 173 880 руб.

Внимание! Цена операции 306 880 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 33 тыс. руб.

Катя родилась с деформированными стопами, они были вывернуты наружу. Лечение в местной больнице не помогало, но нам удалось попасть в ярославскую клинику к доктору Вавилову. Мы очень благодарны Русфонду за помощь в оплате лечения. Стопы удалось вывести в правильное положение! Но со временем они вновь начали деформироваться. Врачи говорят, что поможет только операция. Кате тяжело и больно ходить. Пожалуйста, помогите оплатить ее лечение! У нас еще сын 12 лет, я воспитатель в детсаду, муж после инфаркта получил инвалидность. Юлия Жизневская, Курская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Кати произошел рецидив деформации стоп. Планируется операция, которая поможет поставить кости стоп на место. Девочка будет нормально ходить».

Серафим Новосельцев, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 190 284 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 63 216 руб. ООО «ХимТекс» внесло 50 тыс. руб Телезрители ГТРК «Томск» соберут 39 тыс. руб.

У сына сразу после рождения врачи обнаружили порок сердца и взяли под наблюдение. Мы надеялись, что дефект в сердце закроется. Но в последнее время Серафим очень плохо себя чувствует: быстро устает, задыхается, появились боли в груди. Нас направили на консультацию в Томский НИИ кардиологии, там у Серафима обнаружили большой дефект межпредсердной перегородки и сказали, что нужна срочная операция. Доктора рекомендуют закрыть дефект через сосуды, без вскрытия грудной клетки. Но оплатить операцию я не в силах — одна воспитываю троих детей. Помогите! Юлия Новосельцева, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У мальчика увеличены правые отделы сердца, есть признаки деформации сердечной мышцы. Серафиму требуется эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. Это щадящая операция, после нее мальчик быстро восстановится и окрепнет».

Почта за неделю 21.06.2019–27.06.2019

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ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3

ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 7