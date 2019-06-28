Русфонд.Регистр



18 июня 2019 года в инстаграме Иркутской областной станции переливания крови появилось любопытное фото. Среди сувениров, которые станция дарит потенциальным донорам костного мозга, был плакат «Памятка донора», который мы придумали и изготовили для добровольцев, желающих вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Однако плакат был не очень ловко переделан — ссылка на регистр в правом нижнем углу была заменена на другую, не имеющую к нам отношения. Это некрасивое событие дает нам повод лишний раз поговорить о смысле и сути донорства костного мозга.

6 утра. Звонок из Владивостока: «Ребенок моих друзей умирает, лейкоз! Срочно нужен донор костного мозга. Как нам с друзьями побыстрее вступить в регистр, чтобы нас протипировали в первую очередь?» Такие звонки мы получаем десятками каждое утро. Национальный РДКМ ищет не просто доноров. Нам важно найти человека, который хочет реализовать себя в поступке, о котором ни страна, ни его окружение, ни даже близкие люди чаще всего не имеют ни малейшего представления.

Этот человек должен оказаться здравым, терпеливым и сильным. Он обязан разобраться в том, что именно он хочет совершить, принять ответственное решение, быть бескорыстным, уметь ждать и не сдаться, когда наступит минута выбора и придется определиться — ехать или нет в клинику, чтобы сдать стволовые клетки. Это решение всегда стоит целой жизни. И найти такого человека в России непросто.

Мы бьемся, казалось бы, за сущую мелочь — небольшую пробирку с кровью. Но в этом как бы пустяке — огромная идея. Идея честной, бескорыстной помощи. В капле крови — желание человека поделиться частью себя, чтобы спасти чью-то жизнь.

И вот у нас украли плакат. Вместо ссылки на Национальный РДКМ неизвестные поставили ссылку на онлайн-сообщество регистра Кировского НИИ. Мы обратились за разъяснениями к директору Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА Игорю Парамонову, в чьем ведении находится Кировский регистр. Игорь Владимирович, как водится среди больших начальников, отмолчался, но подчиненные объяснили: «плакат изготовлен какими-то неизвестными волонтерами, они хотели как лучше». Чем меньше мелких проблем, тем больше больших дел?

Нет. Это неправда. Благородство, искренность и чистота не могут строиться на их отсутствии, особенно добровольном. Если подделка полезнее оригинала, если безделье комфортнее усилий, нет никаких шансов, что бескорыстие когда-либо окажется важнее любых миллионов, украденных или нажитых честным трудом.

Послушайте. Если тут, в России, жизнь действительно дорога нам всем и мы готовы честно и красиво нести миру это сообщение, давайте просто перестанем врать и воровать. Это и будет главным шагом на пути к донорству костного мозга и другим высокотехнологичным начинаниям.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Евгения Лобачева, руководитель отдела рекрутинга Национального РДКМ

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