30 процентов составила доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на начало июня 2019 года, сообщил Банк России. За месяц она выросла на 2,2 процентного пункта. В мае нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 220 млрд руб., или на 9,8%, до 2,462 трлн с 2,242 трлн руб. Это стало рекордным абсолютным приростом вложений, прежний максимум этого показателя, зафиксированный в марте 2017 года, составлял 196 млрд руб. Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации также достиг исторического максимума, преодолев прежний рекордный уровень — 2,351 трлн руб. на 1 апреля 2018 года.