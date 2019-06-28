У «Бассейнов Атлантика» все плывет Компания потеряла права на один из трех участков в Уфе

ООО «Бассейны „Атлантика“» (связано с владельцами бренда RedFox), получившее в 2013 году от мэрии Уфы без торгов три участка для строительства бассейнов, потеряла права на один из них — на проспекте Октября, где начала подготовку к строительству. Так как арендатор не использовал участок более пяти лет, мэрия расторгла договор в одностороннем порядке: кроме котлована, горы щебня и ПГС на участке ничего не обнаружено. Мэрия намерена вернуть и два других участка, переданных инвестору — у ДК Машиностроителей и на улице Комсомольской, предварительно аннулировав право собственности на недострои.

Арбитражный суд Башкирии отказал компании «Бассейны „Атлантика“» в иске к управлению земельных и имущественных отношений мэрии Уфы, в котором компания пыталась признать незаконным одностороннее расторжение администрацией аренды 1,2 га земли за торговым центром «Юрюзань» на проспекте Октября. Участок был предоставлен инвестору в 2013 году без торгов, по акту выбора, для строительства спорткомплекса. По такой же схеме компания получила еще два участка в аренду — возле ДК Машиностроителей и на улице Комсомольской.

Договор аренды за «Юрюзанью», как следует из материалов арбитражного дела, продлевался сторонами в сентябре 2016 года на срок до мая текущего. Досрочное расторжение без возмещения затрат арендатора и предоставления ему альтернативного участка предусматривалось, если арендатор будет использовать участок не по целевому назначению. В ноябре 2018 года мэрия направила «Бассейнам Атлантика» письмо, в котором сообщила, что разрывает договор аренды в связи с тем, что участок не используется. В суде представитель администрации заявил, что в марте 2019 года осмотр территории показал, что арендатор за это время только вырыл котлован, завез щебень и ПГС.

Затраты в освоение участка в материалах дела не уточняются.

Представитель ООО «Бассейны „Атлантика“» в суде требовал признать отказ от договора незаконным, так как на участке расположен объект незавершенного строительства, и этот факт исключает возможность одностороннего расторжения контракта. Отказ муниципального ведомства в продлении договора противоречит Земельному кодексу РФ, так как лишает компанию возможности достроить объект, отметил представитель арендатора

Отказывая в иске, суд указал, что арендный договор истек, а новый не продлевался. Признание недействительным отказа мэрии от исполнения истекшего договора не приведет к восстановлению прав истца, отметил суд.

• ООО «Бассейны „Атлантика“» образовано в Уфе в декабре 2012 года с уставным капиталом 197,7 млн руб. По 38,5% уставного капитала, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит совладельцам спортивного бренда RedFox Александру Глушковскому и Владиславу Морозу (Санкт-Петербург), 23,8% — башкирскому предпринимателю, главе Федерации скалолазания республики Сергею Семенову. Компания планировала построить в Уфе восемь спорткомплексов с бассейнами общей стоимостью в ценах 2013 года около 4 млрд руб.

В настоящее время мэрия через арбитражный суд пытается лишить «Бассейны „Атлантика“» прав собственности на два объекта незавершенного строительства — один за ТЦ «Юрюзань», второй — возле ДК Машиностроителей. Ранее в мэрии оценивали степень их готовность в 8-10%. В «Бассейны „Атлантика“» объем вложений в освоение этих участков оценивали в 100 млн руб. Участки администрация требует вернуть муниципалитету.

Сенатор Ирек Ялалов, возглавлявший городскую администрацию в 2012-2018 годах, сообщил, что инвестор попал на курсовую разницу при закупке оборудования. «Это была основная статья расходов. Когда курс валют вырос, у нас был серьезный разговор о перспективах реализации проекта, и компания обещала урегулировать ситуацию за год-полтора. Но, видимо, что-то пошло не так»,— отметил он.

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений компании «Амулекс» Виктория Соколова отмечает, что «решение суда, по сути, лишь косвенно влияет на суть спора о праве собственности на объекты незавершенного строительства, так как никакие существенные факты по делу суд не устанавливал». «Бассейны „Атлантика“» смогут сохранить право аренды на земельные участки, если им удастся отстоять права на объекты недвижимости, заключила эксперт.

Булат Баширов