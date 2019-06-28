Корпоративная благотворительность в Пермском крае еще только начинает развиваться. Пока подавляющее большинство благотворительных организаций существуют за счет частных пожертвований. Однако в Перми уже есть удачные примеры компаний, которые сделали благотворительность частью корпоративной культуры.

В Пермском крае зарегистрировано несколько десятков благотворительных организаций. Задачи они себе ставят очень разные: помощь больным — как детям, так и взрослым. Существуют специализированные фонды помощи людям с конкретными заболеваниями — онкологическими, сердечно-сосудистыми. Действуют организации, помогающие людям в тяжелой жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без опеки, малоимущим семьям. Есть довольно активные организации, которые можно объединить словом «зоозащитные».

По оценке Высшей школы экономики, обнародованной в исследовании деятельности некоммерческих организаций (НКО), в России «живы» только 10–15% из зарегистрированных НКО, а из них активно ведут свою деятельность лишь около 3%. Главной проблемой, ограничивающей активность НКО, считают в ВШЭ, является недостаток финансирования. По информации авторов данного исследования, объем средств, выделяемых из федерального бюджета и только на поддержку социально ориентированных НКО, в 2012–2015 годах вырос с 4,7 млрд до почти 10 млрд руб.

При этом, согласно исследованию ВШЭ, вовлеченность населения в эти процессы растет: доля россиян, осуществляющих денежные пожертвования, за 10 лет выросла с 44 до 57%. Отчасти это связано с развитием технологичности сектора НКО: все чаще пожертвования осуществляются с помощью СМС (1% опрошенных в 2010 году и 15% в 2017-м). Наиболее частой формой благотворительности остается милостыня, подаяние (36% опрошенных).

Зная специфику работы некоммерческого сектора, авторы исследования утверждают — жить, опираясь только на один источник, невозможно. НКО пытаются задействовать несколько источников ресурсов. Чаще всего это два-три источника (41% опрошенных), иногда четыре и более (23%).

Координатор фонда «Дедморозим» Инна Бабина рассказала, что финансирование деятельности организации складывается из трех источников: пожертвований физических и юридических лиц, а также субсидий и грантов. Так, по итогам прошлого года, взносы физлиц составили 21,2 млн руб. Это 49% поступлений в фонд. Субсидии и гранты — 11,8 млн руб. (27%), взносы юрлиц — 10,4 млн руб. (24%).

«Каждый компонент важен,— говорит Инна Бабина.— Субсидии, гранты, корпоративные пожертвования позволяют развивать в первую очередь системные благотворительные проекты, потому что предполагают стабильное финансирование на фиксированный отрезок времени. В таких условиях можно планово развивать виды помощи, которые необходимы детям в Пермском крае. Например, создавать и развивать профессиональную Службу качества жизни — команду специалистов, которая поддерживает на дому неизлечимо больных детей и их семьи. Или поддерживать работу сети пунктов для потенциальных доноров костного мозга. А пожертвования физических лиц позволяют сохранять гибкость в работе — к примеру, оказывать адресную помощь в оплате лечения, медикаментов, которая часто бывает срочной, внеплановой, а также сохранять индивидуальный подход в работе с каждым подопечным».

У каждого фонда это соотношение складывается по-своему, говорит эксперт. «Для фонда „Дедморозим“ всегда был характерен значительный перевес в сторону пожертвований от физических лиц, потому что деятельность фонда была и остается делом не узкого круга лиц или отдельно взятой бизнес-компании, а тысяч пермяков»,— поясняет Инна Бабина.

По словам председателя ПРБОО «Солнечный круг» Анны Миловановой, в 2018 году бюджет «Солнечного круга» формировался в основном из грантов, выручки от реализации товаров, услуг и средств, полученных из бюджетов. Лишь 3,15% от общего числа сборов (или 115 тыс. рублей) пожертвовали на работу «Солнечного круга» российские коммерческие организации. Граждане перечислили фонду 260 331 руб.— 7,13% от общего числа сборов.

Благотворительные организации ведут активную работу с бизнесом. По словам Анны Миловановой, существует система рассылок, проводятся обзвоны с приглашениями принять участие в различных мероприятиях организации. Одна из востребованных форм работы с бизнесом — выезды детей в компании с целью знакомства с различными доступными для выпускников детских домов профессиями и многое другое.

«В фонде есть отдел финансирования „чудес“, в нем два координатора — я и моя коллега,— говорит Инна Бабина.— Мы выстраиваем коммуникацию с компаниями: рассказываем, какие проекты можно поддержать, каким образом это можно сделать, как вовлечь сотрудников, как публично рассказывать о проекте, который поддерживает компания. После достижения договоренностей мы обеспечиваем текущую коммуникацию и весь документооборот — заключение договора о пожертвовании, подготовку отчетов. По нашему предложению компания самостоятельно решает, нужен ли ей отчет и с какой периодичностью (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года). Как правило, компании заинтересованы в получении отчетов, чтобы видеть реальные результаты своего участия».

Действительно, сегодня бизнес выстраивает свои благотворительные программы на постоянной, системной основе. Где-то это ежегодные конкурсы благотворительных проектов, где-то проекты, которые реализуют сами компании. Нередко в компаниях есть сотрудники, среди задач которых — реализация благотворительных проектов или проведение грантовых конкурсов.

Инна Бабина говорит, что работа с бизнесом приносит свои результаты: «Самые крупные доноры фонда „Дедморозим“ по итогам 2018 года — пермский филиал „Т Плюс“, „Корпорация ПСС“, ПАО „Метафракс“, АО „ПЗСП“, ПАО „Русгидро“. Это компании, которые жертвуют сотни тысяч рублей в год — в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн руб. Сотрудничество с ними длится уже несколько лет, они, как правило, поддерживают системные благотворительные проекты».

Рассказали в фонде «Дедморозим» и о конкретных проектах, реализуемых при помощи бизнеса. Например, при поддержке ПАО «Мета­фракс» и бенефициарного владельца компании Сейфеддина Рустамова в этом году работает проект «Вернуть будущее» — его команда внедряет новые технологии реабилитации и абилитации в детском доме-интернате для детей с инвалидностью в п. Рудничном (Кизеловский район). Интересно, что компания вовлечена в благотворительность не только на уровне принятия решений о спонсорстве, но и вовлеченности со стороны рядовых сотрудников — они стали волонтерами в детском доме.

АО «ПЗСП» на протяжении двух лет поддерживает работу Службы качества жизни — команды, которая оказывает помощь неизлечимо больным детям и их семьям на дому. Благодаря этим пожертвованиям у фонда есть возможность финансировать непопулярные расходы, сложные для публичного сбора средств, но невероятно важные для качества оказания помощи — например, обучать специалистов. «Благотворительность для коллектива и руководства ПЗСП появилась как возможность помочь тем, кто нуждается в поддержке,— поясняет Максим Спиридонов, начальник управления общественных связей АО «ПЗСП».— У нашего предприятия активное и вовлеченное в жизнь города руководство, коллектив, в котором масса неравнодушных людей, поэтому сейчас трудно даже вспомнить, какой из благотворительных проектов стал первым для нашего завода. Сегодня уже трудно представить себе наш коллектив без сотрудничества с фондом „Дедморозим“, без участия в иных благотворительных акциях. Произошло то, что какой-то писатель назвал „прививкой добра“: сделанные добрые дела порождают новые». Сейчас благотворительность для ПЗСП — неотъемлемая часть корпоративной культуры.

Пермский филиал «Т Плюс» в этом году поддерживает донорский проект, он называется «Донорство ума». Это проект по привлечению потенциальных доноров костного мозга. «Т Плюс» на протяжении двух лет является также генеральным спонсором самого крупного благотворительного забега в Прикамье — «Теплого забега». В прошлом году он объединил около 1,5 тыс. бегунов и помог собрать более 1 млн руб. пожертвований на помощь детям. Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» по городу Перми, отмечает, что участие в социальных акциях для компании — «хорошая, добрая традиция». «Это относится и к спортивным мероприятиям, таким как „Теплый забег“, и к другим инициативам фонда „Дедморозим“. Мы стараемся обеспечить максимальное вовлечение сотрудников в такие затеи, потому что это лучший способ оказаться сопричастным к осуществлению очередного чуда. Я сам вступил в Национальный регистр доноров костного мозга еще в прошлом году, и надеюсь, что мой пример вдохновит многих коллег и жителей Перми»,— рассказывает господин Молчанов.

Довольно активно благотворительность поддерживает также средний и малый бизнес. Такие компании чаще всего совершают ежемесячные пожертвования в объеме от 5 до 50 тыс. руб. в месяц или производят отчисления от продажи товаров и услуг (допустим, 10 руб. с продажи определенного вида продукции) либо предлагают своим клиентам пожертвовать свободную сумму (например, у гостей пермских баров MAI TAI, ROB ROY и Curtiss есть возможность включить пожертвование в свой счет. Достаточно попросить официанта добавить в счет любую сумму, кратную 50 рублям, и она будет перечислена на помощь детям — подопечным фонда).

«Важно отметить, что есть компании, которые помогают pro bono — то есть делают не финансовый вклад в работу фонда, а безвозмездно предоставляют свои услуги. Например, сеть лабораторий „МедЛабЭкспресс“ около четырех лет бесплатно принимает во всех своих пунктах жителей Пермского края, которые хотели бы стать потенциальными донорами костного мозга. В МЛЭ дополнительно готовят персонал по этой теме, бесплатно берут образцы крови у потенциальных доноров. Рекламное агентство Imedia безвозмездно размещает социальную рекламу фонда в лифтах, телекомпания „Рифей“ три с половиной года безвомездно обеспечивает подготовку и трансляцию сюжетов о подопечных фонда для рубрики „Служба скорых чудес“ в утреннем эфире»,— рассказала Инна Бабина.

Среди препятствий для развития корпоративной благотворительности — особенности налогообложения. Сейчас реально работает только социальный налоговый вычет для физических лиц и ИП. Но экономических преференций для компаний-благотворителей нет. «Более того, коммерческая организация, применяющая общую систему налогообложения либо схему „доходы минус расходы“, не имеет права поставить сумму пожертвования в расходы с целью уменьшения налоговой базы. То есть компания, выразившая свою добрую волю в виде пожертвования, еще и платит сверху налоги»,— говорит Анна Милованова, председатель ПРБОО «Солнечный круг». По ее словам, бизнес, когда участвует в благотворительности, руководствуется исключительно желанием руководителя или группы сотрудников, проявляющих интерес к социальной теме, которую готовы поддерживать. «Есть компании, руководитель которых жертвует, а сотрудники даже не подозревают, что он поддерживает некоммерческую организацию. Корпоративная социальная ответственность (КСО), к сожалению, в Пермском крае не развита, лишь крупные компании внедряют в свою внутреннюю политику КСО, однако в масштабе это не работает»,— продолжает госпожа Милованова.

Каждая компания по-своему приходит к решению участвовать в благотворительности, считает Инна Бабина. На это влияет, как правило, финансовая ситуация в компании, личная позиция руководителя, активность сотрудников и их опыт участия в социальных проектах. Компании включаются в благотворительные проекты по разным причинам. Для кого-то это желание влиять на ситуацию в социальной сфере в регионе присутствия. Некоторые компании считают, что участие в благотворительности является ценностью для ее клиентов и партнеров, и поэтому стремятся сделать это частью своей PR-стратегии. «Очень важно, когда компания публично рассказывает о какой-либо социальной проблеме и о своем опыте ее решения через участие в благотворительности. Это привлекает общественное внимание к проблемам, что в конечном счете помогает добиваться их решения, а еще помогает делать благотворительность важной частью повседневной жизни»,— говорят специалисты компаний.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВ