Геймеры вышли в чат

Мессенджер Discord вошел в топ-4 в России по аудитории на персональных компьютерах, опередив Skype и практически сравнявшись с Viber, следует из данных Mediascope. Сервис ориентируется на пользователей компьютерных игр, которые в России одни из наиболее активных в мире. С традиционными мессенджерами Discord не конкурирует из-за различий в функционале, уверены эксперты.

Мессенджер Discord в апреле вошел в четверку самых посещаемых на десктопе в России, следует из данных Mediascope (есть у “Ъ”). За месяц его веб-страницу посетили хотя бы один раз 947 тыс. человек в возрасте 12–64 лет. По этому показателю Discord обошел, в частности, Skype (750 тыс.). В марте отрыв от Skype был даже выше: Discord посетили 1,3 млн россиян, тогда по аудитории он практически догнал Viber. Среди самых популярных приложений на мобильных устройствах Discordapp в апреле занял шестое место (1,5 млн человек).

Discord позиционирует себя как бесплатный голосовой и текстовый чат для геймеров. Мессенджер «предназначен для удобства общения с теми, кто для вас важен, чтобы вместе переживать неповторимые мгновения, круша противников спина к спине», говорится на его сайте

Там также указано, что его используют 14 млн игроков ежедневно. Приложение основано в Сан-Франциско в 2015 году, в 2016 году Discord получил около $20 млн от венчурной компании Greylock. На сайте Discord общий объем инвестиций в нее оценивается в $200 млн, в том числе от американской Benchmark и китайской Tencent. В Discord не предоставили оперативный комментарий.

Discord не совсем мессенджер, по крайней мере в том виде, как мы привыкли их воспринимать, рассуждает ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. «Регистрация там не по номеру телефона, и ты сразу не видишь всех друзей, которые уже там. Чтобы начать общение, надо либо создать собственный сервер и пригласить туда людей, отправив ссылку, либо присоединиться к уже имеющемуся. То есть использовать его в качестве альтернативы WhatsApp, Telegram и т. д. неудобно, он не забирает себе их долю аудитории»,— поясняет он.

Discord закрывает интересы игровой аудитории, объясняет руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. По данным App Annie, в 2018 году объем игровой индустрии в России увеличился на 23% при мировом росте в 13%.

Российские геймеры одни из самых активных в мире, поэтому сомнений в популярности платформы нет, соглашается господин Вильянов. «В онлайн-баталиях остро встает вопрос координации усилий команды. Обычно такая функция встроена в игру, но качество реализации радует не всегда. Discord позволяет общаться текстом и голосом во время игры и за ее пределами. Коллективы геймеров общительны и сплочены, так что возможность не прерывать общение или не переходить на другую платформу за пределами гейминга очень радует»,— поясняет он.

Discord монетизируется через платные услуги пользователям. Основной функционал мессенджера бесплатен, но за $9,99 долларов в месяц или $99,99 в год пользователь получает персональный ярлык для учетной записи, собственный хештег, анимированный аватар, эмодзи, загрузку файлов большого объема, доступ к библиотеке игр, указывает Сергей Вильянов. Поскольку геймеры считаются самыми платежеспособными покупателями электроники, в этом сегменте также возможно сотрудничество с производителями игр и оборудования, полагает он.

Кристина Жукова