Малый бизнес просит особые льготы

В рамках нацпроекта по развитию предпринимательства Нижегородской области к 2024 году предстоит на 20% увеличить число людей, занятых в малом и среднем бизнесе. В региональном минпроме эту задачу считают сложной из-за нехватки средств для льготных кредитов. Собравшиеся в Кстове на встрече с бизнес-омбудсменом Павлом Солодким предприниматели жаловались на невнимание к ним градообразующих предприятий и предлагали вернуть субсидирование затрат на закупку оборудования. Представители минпрома заверили, что будут защищать предложения у губернатора области.



Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий и заместитель министра областной промышленности Альбина Разина в Кстове обсудили с предпринимателями их проблемы и предлагаемые меры господдержки. По данным министерства, в Нижегородской области в настоящее время работают 133,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) со штатом 477,4 тыс. человек, по этим показателям регион второй в ПФО и одиннадцатый в России. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы» региону предстоит к 2024 ­году увеличить число занятых в МСП на 20% до 602 тыс. сотрудников, сообщила госпожа Разина. «Мы в Москве доказывали, что поставленная задача серьезная и нелегко выполнимая. Но менять ее федералы не стали, и других вариантов у региона нет», — подчеркнула замминистра. Основной проблемой она назвала нехватку прямых мер господдержки на федеральном уровне. Способы и условия помощи бизнесу областному министерству пришлось разрабатывать самостоятельно. Кроме действующих мер по субсидированию кредитных ставок в минпроме определили такие виды, как гранты на стартапы, компенсации затрат на покупку оборудования и лизинговых платежей — их общий объем в областном бюджете составит почти 700 млн руб. в 2019–2021 годах. На следующей неделе сотрудники минпрома на совещании с губернатором Глебом Никитиным будут доказывать потребности предпринимателей в тех или иных формах господдержки.

Одним из показателей эффективности нацпроекта Альбина Разина назвала вывод предприятий из теневой экономики, отметив, что в Нижегородской области сейчас зарегистрированы 15,5 тыс. юрлиц с нулевым штатом, которые предстоит легализовать. Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий заявил о перекосах законодательства в пользу нелегалов: в ряде нормативных актов требования к легальному бизнесу чрезвычайно суровые, поэтому многим организациям выгоднее оставаться в тени. Теневые компании не платят налоги, опережая легальный бизнес в недобросовестной конкуренции, но штрафные санкции для них, как ни странно, ниже, посетовал бизнес-омбудсмен. ­Небольшим компаниям становится все сложнее конкурировать с федеральными ритейлерами. Поэтому предприниматели вынуждены сворачивать бизнес в районах и перебираться в Нижний Новгород, в котором также высокая конкуренция в торговле, но рынка еще хватает на всех. Помимо типичных проблем господин Солодкий упомянул и позитивные моменты: например, с 1 сентября в Нижнем Новгороде торговые места сельхозпроизводителям и мастерам художественных промыслов будут предоставлять бесплатно. Торговцев в районах области, не успевших до 1 июля обзавестись дорогостоящими кассовыми аппаратами нового образца, налоговые органы обещают массово не наказывать. Также на встрече было отмечено, что в шести районах Нижегородской области до сих пор нет муниципальных центров развития предпринимательства (в Кстове его ликвидировали несколько лет назад).

Сами предприниматели указывали на нехватку прямой господдержки из областного бюджета. По словам руководителя кстовской компании «Связист» Сергея Лебедева, она заключается в основном в льготном кредитовании, но малому и среднему бизнесу нужна поддержка в модернизации. «Раньше субсидировалась часть затрат на приобретение оборудования, но последние два года этого нет. Если эту меру вернуть, мы получим дополнительный всплеск обновления производств в Нижегородской области, повышение производительности труда и возможность выводить на рынок новые продукты услуги», — считает предприниматель. Альбина Разина пояснила, что такие меры действуют для участников программы роста производительности труда с годовой выручкой свыше 400 млн руб. и экспортеров, но на них сможет рассчитывать и МСБ, если министерство защитит необходимость именно этих преференций. Представители кстовского объединения промышленников и предпринимателей посетовали на свою разобщенность, приведя в пример Арзамасский район, где приборостроительный завод кооперируется органами власти и МСБ в благоустройстве общественных пространств, обеспечивая предпринимателей заказами. В Кстове, в отличие от Арзамаса, крупные заводы нефтехимии живут порознь с предпринимателями, а сама ассоциация за несколько лет практически распалась: из 40 участников в ней осталось всего пять. В целом, как заключил заместитель председателя думы Кстова Евгений Шкляр, необходимо снижать административные барьеры: пока отношение малого и среднего бизнеса к органам власти «мягко говоря, негативно-настороженное».

Владимир Зубарев