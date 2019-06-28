Оборонный заказ уехал на Ferrari

Заочно арестован объявленный в международный розыск Григорий Казанский, возглавлявший в 2014 году АО «Научно-производственное предприятие "Салют"». По версии следствия, он являлся организатором хищения 91 млн руб. в рамках гособоронзаказа через аффилированные фирмы. Господин Казанский прислал справку из испанской клиники о том, что у него обострилась старая травма головы и поэтому он не смог прибыть к следователю, который планировал предъявить ему обвинение и задержать. В суде следователь заявил об «активном противодействии» бывшего управленца оборонного предприятия. Также стало известно, что Григория Казанского разыскивают правоохранительные органы Андорры, подозревая его в отмывании средств.



В Нижегородском райсуде рассмотрели ходатайство о заочном аресте Григория Казанского, в 2014 году исполнявшего обязанности гендиректора НПП «Салют» (это предприятие занимается разработкой и производством радиоэлектроники и СВЧ-аппаратуры). Следователь следственной части ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Арефьев рассказал, что бывшего руководителя подозревают в организации хищения 91 млн руб. из средств гособоронзаказа через аффилированные коммерческие структуры.

Деньги были похищены из перечислений по госконтракту, заключенному между «Салютом» и поставщиком АО «Машприборинторг» на поставку импортного оборудования.

По версии следствия, господин Казанский инициировал заключение допсоглашения к договору, по которому из номенклатуры закупки был исключен ряд наименований, и в дальнейшем это оборудование было якобы приобретено через аффилированные с ним фирмы. Помимо мошенничества в особо крупном размере бывшему руководителю НПП «Салют» инкриминировали легализацию доходов, полученных преступным путем. Следствие предполагает, что на часть похищенных у госзаказчика денег были приобретены Ferrari и Mercedes-Gelandewagen.

Уголовное расследование по фактам вывода средств из НПП «Салют» идет с 2016 года, однако лишь этим летом были получены «убедительные доказательства» причастности бывшего управленца, рассказал следователь ­Арефьев.

В частности, показания на него дали сестра, другой экс-директор НПП «Салют» Дмитрий Воробьев, уже арестованный в рамках уголовного дела, и несколько свидетелей из числа работников предприятия.

По словам следователя, за эти годы они столкнулись с «активным противодействием» расследованию. «Чтобы отвести от Казанского подозрения, очень уважаемый человек, первый заместитель гендиректора "Росэлектроники" (управляющий холдинг "Ростеха".— “Ъ-Приволжье”) лично фабриковал поддельную переписку с НПП "Салют", что было установлено материалами дела. Затем почему-то был засекречен сам госконтракт. На него наложили гриф "Секретно", очевидно, для того чтобы создать нам препятствия»,— добавил следователь.

По его словам, 7 июня господина Казанского вызвали в ГСУ, чтобы предъявить обвинение. Однако он не явился, и в данное время проживает в Испании, явно уклоняясь от явки к следователю. В Россию на допрос господин Казанский обещал прилететь экономклассом, предоставив квитанцию электронного билета. Это вызвало у следствия дополнительные подозрения, так как обычно топ-менеджер летал первым классом и обсуждал полет в Барселону на футбольный матч на арендованном бизнес-джете. В итоге полицейские объявили его сначала в федеральный, а затем в международный розыск. Посчитав, что бывший директор «Салюта» намеренно скрылся и может оказать давление в первую очередь на других обвиняемых по делу, следователь попросил заочно его ­арестовать.

Григорий Казанский через своих адвокатов сообщил, что сейчас проходит лечение в испанской клинике из-за обострившейся старой травмы головы.

«У него трещина в черепе, и он по объективным причинам пока не может явиться в Нижний Новгород»,— пояснил защитник Вадим Авласенко, предоставив соответствующую справку. По словам адвокатов, их клиент от следствия не прячется и повлиять ни на кого из свидетелей не может, так как трехлетнее расследование практически завершено, а следствие даже не запросило больницу по поводу состояния господина Казанского. Кроме того, защитники раскритиковали протокол допроса арестованного экс-директора Воробьева, заявив, что судье предоставлена непонятная «выжимка» с какими-то диалогами, из которых нельзя сделать никаких выводов о вине их подзащитного. Адвокаты также обратили внимание суда на то, что у следователя нет допуска к материалам, составляющим гостайну. Сергей Арефьев парировал, что документы, свидетельствующие о хищениях на «Салюте», для следствия секретными не являются, а полные протоколы допросов он предоставить не может исходя из тайны следствия.

Рассмотрев доводы сторон, судья Ирина Маньковская отказала защите, решив, что справка из испанской клиники вызывает сомнения, так как ее переводчик на русский язык об уголовной ответственности не предупреждался. Кроме того, прозвучала ссылка на то, что в национальное бюро Интерпола поступил запрос от Княжества Андорра, которое подозревает Григория Казанского в отмывании денег.

В результате суд решил арестовать его на два месяца с момента фактического задержания или выдачи в Россию.

Защитники сообщили “Ъ-Приволжье”, что будут обжаловать как решение о заочном аресте господина Казанского, так и постановление нижегородского угрозыска об его объявлении в международный розыск, о котором они узнали только накануне судебного заседания.

Роман Кряжев