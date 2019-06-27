Трамвайную линию до Кудрово намерены построить за счет бюджетных средств

Члены Наблюдательного совета АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на заседании под председательством первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова единогласно утвердили разработку технико-экономического обоснования реализации проекта строительства трамвайной линии от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово за счет бюджетных средств. Первоначально реализовать проект планировалось на основании концессионного соглашения.

Причина такого решения связана с капитальными затратами на реализацию проекта: строительство трамвайной линии на основе госзаказа с использованием городской инфраструктуры уменьшает его стоимость более чем на 3 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что разработкой технико-экономического обоснования строительства трамвайной линии до Кудрово за 10,9 млн рублей займется АО «Институт «Стройпроект».