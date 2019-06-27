Акционерам «Яндекса» дали совет

Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам «Яндекса» голосовать против расширения опционной программы для сотрудников, а также против переизбрания в совет директоров компании экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина и включения в него новых членов — директора по технологиям Михаила Парахина и исполнительного директора Тиграна Худавердяна. Эти рекомендации вызвали вопросы у инвесторов.

Консалтинговая компания ISS предложила акционерам «Яндекса» голосовать против ряда инициатив, включенных в повестку годового общего собрания акционеров, следует из рекомендаций ISS (есть у “Ъ”). Собрание проходит 27 июня в Амстердаме. Акционеры рассмотрят вопросы расширения опционной программы «Яндекса» с 15% до 20% акций, наделения совета директоров полномочиями осуществить выкуп с рынка до 20% акций, а также увеличения совета директоров с восьми до десяти членов, следует из сообщения «Яндекса» в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

ISS — крупнейшая в мире консалтинговая компания, предоставляющая рекомендации акционерам по голосованию на собраниях. ISS, в частности, рекомендовала голосовать против беспрецедентных выплат основателю Tesla Илону Маску и сместить его из совета директоров компании, а в 2013 году выступала против избрания главы «Ростеха» Сергея Чемезова в совет директоров «Норильского никеля».

ISS рекомендует голосовать против большинства предложений, касающихся обращения с акциями. По ее мнению, акционерам нужно блокировать расширение опционной программы «Яндекса», в том числе потому, что в ней участвуют неисполнительные директора, а период вестинга опционов — меньше трех лет. Также рекомендовано голосовать против разрешения «Яндексу» выкупить до 20% акций с рынка — по мнению ISS, это слишком рискованный объем.

Кроме того, ISS рекомендовала голосовать против переизбрания в совет директоров «Яндекса» бывшего главы администрации президента РФ Александра Волошина, а также включения в совет технического директора «Яндекса» Михаила Парахина и исполнительного директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна.

Господа Волошин, Парахин и Худавердян «не рассматриваются как независимые», при этом «в целом в совете директоров есть нехватка независимых членов», поясняет ISS.

Эти рекомендации вызвали вопросы у многих инвесторов, рассказал “Ъ” источник в финансовой сфере. По его словам, один из акционеров «Яндекса» удивился, почему ISS рекомендовала голосовать против Тиграна Худавердяна, который «рассматривается как преемник» главы компании Аркадия Воложа. Рекомендация против расширения опционной программы также непонятна, продолжает он: для «Яндекса» это не такая нагрузка, как если бы аналогичный по объему план принимали Google или Microsoft, в то же время компании «нужно привлекать таланты», в том числе на уровне руководства.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев.

Владислав Новый