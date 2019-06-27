Минэкономики предложило контролировать расходы россиян для поиска теневых доходов

Минэкономики России рассматривает возможность введения системного контроля соотношения расходов и доходов физических лиц для борьбы с теневым сектором в российской экономике. С инициативой выступила заместитель директора департамента инвестиционной политики министерства Бэлла Панина.

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов»,— сообщила госпожа Панина на конференции «Налоги-2019» (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, контроль соотношения доходов и расходов — «тема трепетная» и не все ее поддерживают, но установление такой системы — это «первый шаг выявления теневого дохода». Также госпожа Панина отметила, что, по оценкам Росстата, доля теневого сектора всего экономического оборота в России составляет 12–14%, тогда как Международный валютный фонд (МВФ) оценивает ту же долю в 33,4%.

«За 2018 год бюджет потерял 4 млрд руб. на подоходном налоге и страховых взносах»,— добавила госпожа Панина.

В начале 2019 года Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 2018 году в 20,7 трлн руб., или около 20% ВВП страны. По мнению организации, на протяжении последних лет объем теневой экономики снижается. Еще в 2015 году он составлял 24 трлн руб.

Для сравнения: согласно оценкам МВФ, в 2018 году в США теневой сектор составлял 7%, в Германии — 7,8%, в Японии — чуть больше 8%.

О том, как кризис в теневой экономике России позволил власти искушать бизнес полной легальностью, читайте в материале “Ъ” «Все оттенки белого».