Вид на Дон с высоты лота Участок под «Ростовским стекольным заводом» продают за 105 млн рублей

В Ростове земельный участок под бывшим «Ростовским стекольным заводом» продают под редевелопмент за 105 млн рублей. Территория площадью 2,6 га. находится в центре города в 150 метрах от реки Дон. Риелторы считают, что цена объекта привлекательна для застройщиков, и отмечают, что такие участки выгоднее всего использовать под многоэтажную жилую застройку.



Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу участок в центре Ростова площадью 2,6 га, информация об этом размещена на сайте РАД. Объект продается методом прямой продажи, цена земли — 105 млн руб. Территория находится по ул. 9-я линия, 87 в 150 м от Дона рядом с Ростовским портом.

Как указывается в описании объекта, на участке находится производственное здание бывшего «Ростовского стекольного завода» площадью 3,8 тыс кв.м., которое покупатель сможет перестроить или снести. Здесь разрешено строить многоквартирные жилые дома, театры, кинотеатры, концертные залы, предприятия общественного питания, медицинские кабинеты и аптеки. Ограничений по этажности, высоте зданий и их протяженности по фасаду нет. На участке нет уклона и проведены все необходимые коммуникации.

«В данном районе города наиболее эффективным вариантом использования земельного участка является строительство многоквартирных жилых домов, что соответствует основному виду использования земельного участка»,— отмечается в документе.

По словам представителя РАД, аукционный дом заключил договор на реализацию объекта еще в декабре прошлого года. Тогда его тоже пытались реализовать методом прямых продаж за 195 млн руб., но цена оказалась завышенной и покупателя не нашлось.

Сейчас на лот уже есть предполагаемый покупатель, но он еще не принял окончательное решение, сказали в РАД.

Нынешним владельцем объекта является ООО «Астра Авто». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была учреждена в декабре 1997 года с основным видом деятельности «торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами». Большей частью уставного капитала компании (75%) владеет Игорь Лазуренко, он же и является бенефициаром. Еще 25% фирмы принадлежат Дмитрию Федорущенко. Генеральным директором компании является Сергей Лысенко. В компании отказались от комментариев по поводу продажи участка.

По мнению риелторов, объект продается по адекватной цене и может привлечь внимание девелоперов. «В городе несколько крупных застройщиков уже возводят жилые комплексы у берега Дона. На данном участке скорее всего будут строить именно многоэтажный дом. Нахичевань - хорошее место, это привлекательный район. Единственные ограничения, которые там могут быть — по рельефу и подъездным путям, но я думаю, инвесторы с этим разберутся», - поделился мнением с “Ъ-Юг” генеральный директор компании по управлению недвижимостью «Титул» Евгений Сосницкий.

Брокер агентства недвижимости «Ленлорд» Алексей Николаев отмечает, что в Ростове все чаще девелоперы покупают участки с бывшими заводами под снос и строят на их месте многоэтажки. «На 29-й линии Ростова недавно продали за 80 млн рублей под многоэтажку участок под мукомольным заводом площадью 2 га. На 23-й линии компания МСК снесла масложировой комбинат и строит многоэтажный дом. Это самое выгодное применение таким участкам», - говорит господин Николаев.

Дарья Голякова