В столице Туниса прогремели два взрыва

В городе Тунис смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, передает France info. Погиб полицейский.
Первый террорист-смертник активировал взрывное устройство возле полицейской машины на улице Шарля де Голля неподалеку от оживленной туристической улицы Хабиб-Бургиба. Второй террорист подорвался возле полицейского участка в районе Аль-Карджани.
Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве, граждане России в результате атак не пострадали. «Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны»,— добавили в диппредставительстве.
В среду, 26 июня, исполнилось ровно четыре года с момента теракта в Сусе, жертвами которого стали 40 человек, среди них одна гражданка России. Террористы тогда напали на прибрежный отель Hotel Riu Imperial Marhaba.
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