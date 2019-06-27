В столице Туниса прогремели два взрыва

В городе Тунис смертники устроили два взрыва, пострадали не менее восьми человек, передает France info. Погиб полицейский.

Первый террорист-смертник активировал взрывное устройство возле полицейской машины на улице Шарля де Голля неподалеку от оживленной туристической улицы Хабиб-Бургиба. Второй террорист подорвался возле полицейского участка в районе Аль-Карджани.

Как сообщили «РИА Новости» в российском посольстве, граждане России в результате атак не пострадали. «Мы находимся в постоянном контакте с компетентными властями страны»,— добавили в диппредставительстве.

В среду, 26 июня, исполнилось ровно четыре года с момента теракта в Сусе, жертвами которого стали 40 человек, среди них одна гражданка России. Террористы тогда напали на прибрежный отель Hotel Riu Imperial Marhaba.