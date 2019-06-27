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Новочеркасский завод смазочных материалов начнет поставлять продукцию РЖД

ОАО «Российские железные дороги» начнет закупать у Новочеркасского завода смазочных материалов смазку ЛЗ-ЦНИИ(У), сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Смазка ЛЗ-ЦНИИ(У) предназначена для буксовых узлов пассажирских и грузовых вагонов. Как сказано в сообщении, продукт обеспечивает безопасное движение поездов.

ООО «Новочеркасский завод смазочных материалов» основано в 2017 году. Является одним из ведущих предприятий отрасли и крупнейшим производителем консистентных смазок в России и СНГ. В компании работает до 500 человек.

Кристина Федичкина


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