На землях Цапков продолжается криминальная жатва

Кущевский районный суд Краснодарского края вынес приговор Виталию Кошенку, экс-гендиректору ЗАО «Маяк» – компании, к которой после ареста Надежды Цапок перешли права на сельхозугодия ООО «Артекс-Агро». Господин Кошенок признан виновным в злоупотреблении полномочиями, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Суд установил, что в 2015 году Виталий Кошенок заключил заведомо невыгодный для ЗАО «Маяк» договор субаренды с агрокомплексом «Кущевский», что нанесло возглавляемой им компании ущерб на 100 млн руб. Подсудимый не признает себя виновным.



В станице Кущевской завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Виталия Кошенка, бывшего гендиректора местного ЗАО «Маяк», который признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой структуре (ч. 2 ст. 201 УК РФ),сообщили “Ъ-Юг” в суде. Суд назначил экс-топ-менеджеру наказание в виде семи лет лишения свободы. Ущерб, нанесенный бывшим руководителем предприятию, оценен в 100,6 млн руб., уточнил Ростислав Квасов, представитель потерпевшего.

В прениях представитель «Маяка» просил назначить подсудимому максимальное по данный статье наказание в виде десяти лет колонии, прокуратура предлагала лишить подсудимого свободы на пять лет. Как ранее писал “Ъ-Юг”,Виталий Кошенок был задержан в сентябре 2017 года и сейчас находится в СИЗО.

Как следует из материалов дела, Виталий Кошенок был назначен генеральным директором ЗАО «Маяк» в июне 2015 года. Компания «Маяк» была создана в 2011 году, вскоре после ареста Надежды Цапок, матери лидера местной ОПГ Сергея Цапка. Принадлежавшее госпоже Цапок ООО «Артекс-Агро» арендовало 5,2 тыс. га сельхозугодий, находящихся в коллективной собственности пайщиков – местных жителей. Когда Надежда Цапок была осуждена за мошенничество, пайщики отказались продлить договор с ООО «Артекс-Агро» и передали земли в аренду вновь созданному ЗАО «Маяк», учредителем которого стал Владимир Колесник, сын бывшего председателя местного колхоза и брат судьи арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой, осужденной в декабре прошлого года за мошенничество с землями Цапков. Поскольку господин Колесник является инвалидом и не выходит из дома, фактическое управление «Маяком» осуществляли другие лица. Соучредителем ЗАО впоследствии стал предприниматель Борис Гурдисов.

Как считает обвинение, в 2015 году руководитель ЗАО «Маяк» Виталий Кошенок, сговорившись с представителями местного предприятия «Агрокомплекс Кущевский», решил действовать в ущерб «Маяку» с целью извлечения незаконной выгоды для «Кущевского». Для этого топ-менеджер заключил с «Кущевским» договоры субаренды земли на 2016-17 годы на невыгодных для ЗАО «Маяк» условиях. Арендная плата для «Кущевского» составила 7,9 млн руб. (фактически и эти средства не были выплачены), при этом рыночная цена права аренды превышала 100 млн руб. В итоге акционерам и кредиторам ЗАО «Маяк» был нанесен ущерб в сумме 100,6 млн руб. упущенной выгоды.

Уголовное дело против Виталия Кошенка было возбуждено по инициативе конкурсного управляющего ЗАО «Маяк» Хусайна Хасанова, который проверял законность сделок с активами банкрота. Обвинение полагает, что у Виталия Кошенка был сообщник, организовавший незаконную схему. По версии потерпевших, это владелец агрокомплекса «Кущевский» Федор Стрельцов, который сейчас скрывается на Украине и обвиняет российские спецслужбы в попытке похитить его.

В ходе следствия и суда Виталий Кошенок не признал себя виновным и пояснил, что он считает адекватной цену субаренды, по которой он сдал сельхозугодия агрокомплексу «Кущевский». Приговор экс-топ-менеджеру может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар