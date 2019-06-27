Очистные сооружения Подпорожья реконструируют

В Подпорожском районе Ленобласти будут модернизированы системы канализации и очистки стоков.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, реконструкция объектов будет осуществляться в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. Из федерального бюджета на реконструкцию канализационных очистных сооружений поступило 64,4 млн рублей. Кроме того, фонд выделит 215 млн рублей на проект модернизации системы коммунальной инфраструктуры района, а ГУП «Водоканал Ленинградской области». — 143 млн рублей. Начало работ запланировано на текущий год.