МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве

За два года тестовой работы систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы правоохранительным органам удалось задержать несколько сотен человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве. Система сопоставляет лица из видеопотока с базой лиц, находящихся в розыске, и в случае совпадения уведомляет находящихся поблизости сотрудников полиции. Эксперимент систем распознавания на городской инфраструктуре стартовал в 2017 году, а в метро — в марте 2018 года.

С помощью 1 тыс. камер снаружи подъездов жилых домов сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек. Сколько камер в метро и на каких станциях они расположены, не раскрывается. Известно, что в тестах участвует Центр речевых технологий и VisionLabs. Последняя помогла задержать около сотни человек, из которых 62 находилось в федеральном розыске. Кроме того, департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы два года тестировал систему распознавания лиц на 17 массовых мероприятиях — там полиция задержала 152 человека.

Тесты продолжаются, по итогам с транспортным комплексом будет работать от трех до пяти компаний одновременно, уточнил представитель ДИТа.

Подробнее об общегородской системе распознавания лиц для розыска преступников читайте в материале “Ъ”.