Сегодня исполняется 53 года президенту Республики Тыва Шолбану Кара-оолу

Его поздравляет министр обороны РФ Сергей Шойгу:

— Годы, что вы во главе Тувы, не прошли даром ни для самой республики, ни для вас. Много сделано, много пройдено и достигнуто на пути к благополучию региона, его жителей. Тува изменилась, стала лучше, современнее. У нее открылись перспективы в самых разных областях экономики. Не за горами то время, когда эти вложения начнут приносить свои плоды для жителей республики. За это большое и искреннее спасибо от меня и, конечно, от земляков. Вы всегда искренне болели и болеете за малую родину, хоть в больших, хоть в малых делах, а также умеете объединять людей, решать сложные задачи и принимать на себя весь груз ответственности за республику. Не у всякого это получается. У вас получилось. В день вашего рождения от всей души желаю вам дальнейших успехов и достижений, осуществления новых идей и намеченных планов. Крепкого здоровья и большого личного счастья!

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