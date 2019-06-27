Главные новости к утру 27 июня

Пассажирский самолет Ан-2 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате погибли два пилота, семь человек пострадали.

ЦОДД готов выложить в открытый доступ адреса камер видеофиксации. Это заявление последовало после того, как президент Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.

Власти США обнаружили возможную неполадку в Boeing 737 MAX. До этого с самолетами этого типа произошли две крупные авиакатастрофы. О последствиях

Минфин США снова отложил принятие решения о вступлении в силу санкций против группы ГАЗ российского бизнесмена Олега Дерипаски до 8 ноября. Переговоры по активу будут продолжаться. О санкциях

О важнейших событиях 27 июня читайте в публикации “Ъ”.