Главные анонсы 27 июня

Президент России Владимир Путин посетит международный военно-технический форум «Армия-2019», осмотрит экспозиции инновационных разработок в военной области.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, обвиняемым по делу о создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Рауфа и Рауля Арашуковых задержали 30 января. По делу также арестованы двоюродный брат сенатора и гендиректор «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и директор филиала «Газпром Ставрополь» в Ессентуках Алан Кятов. О деле

В Петрозаводске Верховный суд Республики Карелия рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по делу о гибели 14 детей на озере Сямозеро в июне 2016 года. Ранее были оправданы три фигуранта дела: инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Экс-директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. О приговоре

Рязанский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении фигуранту дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, осужденному на 11 лет Дмитрию Павлюченкову. Его признали виновным в организации убийства журналистки. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку. В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Подробнее