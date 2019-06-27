Точка «Жи»

Один из старейших в Перми фитнес-клубов «Coliseum» может в ближайшее время закрыться. Владелец торгового центра «Колизей-Atrium» планирует заключить договор с новым оператором, которого пока не раскрывает. Предполагается, что прежний и новый операторы смогут договориться о переходе клиентской базы. Руководство «Coliseum» ситуацию пока не комментирует. Сами клиенты клуба полагают, что сложности начались из-за открытия второго проекта — ныне закрытого клуба «Стиль Жи».



Как рассказали вчера несколько клиентов фитнес-центра «Coliseum» (расположен в ТЦ «Колизей-Atrium»), на днях перед входом в заведение появилось объявление о том, что посетителям клуба могут ограничить доступ в клуб в связи с задолженностью за аренду. Позднее в самом зале появилось сообщение, что клуб будет закрыт на ремонт с 1 по 15 июля 2019 года.

Наталья Волохатых, гендиректор ООО «Эльбрус» (арендатор помещений в ТЦ), на звонки „Ъ-Прикамье“ и в соцсети не ответила.

Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ» (владелец ТЦ «Колизей-Atrium»), подтвердила, что объявление было размещено торговым центром. По ее данным, задолженность по аренде на данный момент составляет 9 млн руб.

Задолженность возникла давно и не снижается, несмотря на то что владелец помещений согласился на снижение арендной платы, отметила топ-менеджер группы. «Мы давно ведем переговоры о смене фитнес-оператора. Раньше не было никакого смысла закрывать, если нет никого на смену арендатору, лишь пострадают люди»,— объяснила Марина Медведева. По ее словам, сейчас достигнута договоренность о приходе нового фитнес-оператора, название которого она не раскрыла из-за соглашения о конфиденциальности.

Действующему арендатору направлено уведомление о расторжении в начале июля договора аренды. Сам переговорный процесс — на завершающей стадии. Скорее всего, оператор сменится, прогнозирует госпожа Медведева. «Я надеюсь, что стороны смогут договориться и переход клиентов пройдет как можно безболезненнее для них. Адекватность я вижу с обеих сторон»,— добавила она.

Фитнес-клуб «Coliseum» существует уже 13 лет, и в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Расположен в самом центре Перми, здесь занимаются представители политической и бизнес-элиты Прикамья. По данным „Ъ-Прикамье“, число клиентов — около 4 тыс. плюс до 15 тыс. контактов в базе.

ООО «Эльбрус» на 100% принадлежит 24-летней Анжеле Исхаковой (владеет с 2016 года). Гендиректором ООО является Наталья Волохатых, президент Пермской ассоциации спорта, красоты и здоровья. Выручка ООО в 2017 году — 64 млн руб., чистый убыток — 3,2 млн руб. Согласно данным бухгалтерского баланса за 2017 год, размещенного в «СПАРК-Интерфакс», кредиторская задолженность ООО составила 16 млн руб. (7 млн руб. в 2016 году).

Напомним, что «Эльбрус» в прошлом году закрыл один из двух своих фитнес-проектов — «Стиль Жи». Тогда Наталья Волохатых говорила ИА «Текст», что проект «Стиль Жи» не оправдался экономически. «Его показатели ухудшили кредиты, взятые в валюте до повышения курса доллара, и высокие арендные платежи. Это был «инновационный фитнес-продукт, который жители Перми не приняли на 100%»,— цитировало издание госпожу Волохатых. «Стиль Жи» проработал три с половиной года, у клуба было около 2 тыс. клиентов. Клиентам закрытого центра разрешили посещать «Coliseum».

Депутат заксобрания Пермского края и постоянный клиент «Coliseum» Илья Шулькин заявил „Ъ-Прикамье“, что если новый оператор сохранит все обязательства перед клиентами, то тогда никаких проблем он не видит. «В случае если условия будут пересмотрены — это будет неприятно и некрасиво. Это касается как проплаченных ранее депозитов, так и услуг»,— добавил господин Шулькин. Он предположил, что «Coliseum» могло подкосить открытие «Стиля Жи» — возникло перекрестное финансирование. В итоге «Стиль Жи» все равно закрыли, но он не позволил развиваться первом клубу, считает его клиент.

По мнению управляющего менеджера пермского спорткомплекса «Лидер» Анастасии Барминой, фитнес-отрасль разрушает активное появление сетевых клубов, которые заманивают клиентов гиперскидками. «Клиент становится некой добычей, которому на самом деле не планируют предоставлять качественные услуги. Клубная карта за 2900 рублей в год – такого быть не может» - полагает эксперт. «Фитнес - это не мода, не тусовка, это здоровье. Многие фитнесы перестали об этом заботиться». По ее мнению, выжить на данном этапе можно, если клубы станут универсальными – предоставлять дополнительные услуги, например, сдавать помещения под футбол или волейбол. Она также уверена, что бизнес держится на профессиональной команде фитнес-зала, а «текучка» его разрушает.

Вячеслав Суханов