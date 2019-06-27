«Искра» дотлела до дела

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников АО «Искра-Авигаз», причастных к уклонению предприятием от налогов в особо крупном размере. Ранее ФНС доначислила обществу более 800 млн руб. налогов и штрафов за период 2013–2015 годов. По мнению налоговиков, предприятие создало схему ухода от налогов путем использования формального документооборота с венгерской компанией. Ранее в СКР расследовалось дело по аналогичным фактам в 2011–2012 годах. Его фигурантами стали экс-директор АО Виктор Пыхтеев и бывший главбух Ирина Трефилова. Тогда оно было прекращено, так как предприятие погасило задолженность. Как говорят эксперты, сейчас решить проблему таким образом будет проблематично.



По данным „Ъ-Прикамье“, уголовное дело находится в производстве Третьего отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР. Оно возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Как утверждают источники, оно касается уклонения АО «Искра-Авигаз» от уплаты налога на прибыль и НДС в размере более 548,9 млн руб. в 2013–2015 годах. Первичную информацию о возможных нарушениях получили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю в рамках закона об ОРД. Полученные данные они передали в ФНС, которая провела вместе с полицейскими проверку деятельности предприятия. По итогам проверки налоговики решили доначислить 48,9 млн руб. налогов, а также пени 185,510 млн руб. и штраф более 75 млн руб.

Основная часть претензий касается завышения расхода по налогу на прибыль на сумму вознаграждения, которое предприятие выплатило венгерской компании Eurotransgaz Corporation Kft. С ней у АО «Искра-Авигаз» в 2009–2010 годах были заключены агентское соглашение и соглашение о делькредере. По условиям соглашения агент за вознаграждение в 11% от суммы сделки должен был искать заказчиков на рынке продаж и ремонта нефтегазового оборудования, позже размер вознаграждения был уменьшен до 9,5%. ФНС посчитала, что соглашения не носили «реальный характер», функций агента венгерская компания не выполняла. Акт налоговой проверки «Искра-Авигаз» безуспешно пыталась оспорить в суде. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении заявления отказал. Позже решение «засилили» апелляционная и кассационная инстанции. После вступления решения в законную силу в СКР было возбуждено пока бесфигурантное уголовное дело.

Ранее в СУ СКР по Пермскому краю расследовалось дело, которое касалось уклонения от налогов в 2011–2012 годах по аналогичной схеме с участием той же Eurotransgaz Corporation Kft. Его фигурантами стали гендиректор АО «Искра-Авигаз» Виктор Пыхтеев и главбух Ирина Трефилова. В итоге оно было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, так как предприятие погасило недоимку, а также штрафы и пени.

С тех пор в отношении АО «Искра-Авигаз» была введена процедура конкурсного производства. Виктор Пыхтеев и Ирина Трефилова стали банкротами как физлица. Из документов суда следует, что оба в споре с налоговой занимали довольно активную позицию. На допросах в ФНС они утверждали, что сотрудничество с венгерской компанией было реальным. Интересно, что причину непредоставления документов по запросу ФНС руководители объясняли тем, что их уничтожил пожар в московском офисе предприятия. Впрочем, все необходимые документы оперативники изъяли в сентябре 2017 года в ООО «Агентство „Налоги и финансовое право“» (Екатеринбург), которое было аудитором «Искры-Авигаз».

Затем руководители предприятия пытались обжаловать ноябрьское решение суда, признавшего законными выводы ФНС. Так, госпожа Трефилова подала жалобу в апелляционную инстанцию, действуя как «представитель трудового коллектива» общества. Но суд оставил ее без рассмотрения. Из документов арбитража следует, что заявитель посчитала, будто решение суда напрямую затрагивает права и интересы коллектива «Искры-Авигаз». Жалоба была оставлена без движения, а затем возвращена заявителю. Как посчитал суд, Ирина Трефилова не привела доказательств, подтверждающих ее полномочия действовать от имени коллектива АО. Кроме того, являясь представителем работников в рамках банкротства, госпожа Трефилова может представлять их интересы только в вопросах по делу о несостоятельности предприятия в целях соблюдения их трудовых прав. В данном случае, как установили суды апелляционной и кассационной инстанций, «заявитель не обосновал, чем нарушены его права и права работников».

Адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Антон Мамаев напоминает, что примечание к ст. 199 УК РФ распространяется только на лицо, впервые совершившее преступление. Если по этому делу к уголовной ответственности привлекут тех же лиц, то оно может и не сработать. При этом конкурсный управляющий предприятия не сможет погасить ущерб за фигурантов дела. Сумма задолженности должна быть включена в реестр требований кредиторов предприятия. «Удовлетворять требования любого кредитора, в том числе и ИФНС, управляющий имеет право при наличии достаточного имущества в конкурсной массе и при условии прав иных кредиторов без всяких преимуществ»,— говорит эксперт.

Говоря о финансовых управляющих физлиц-банкротов, господин Мамаев поясняет, что они обязаны удовлетворить интересы только кредиторов. В данном случае ИФНС является кредитором «Искры-Авигаз», а не физлиц. «Примечание к ст. 199 УК РФ предусматривает, что задолженность должно закрыть либо лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, либо само предприятие. Но погасить ее может и третье лицо, такие случаи практика знает»,— отметил юрист.

Дмитрий Астахов