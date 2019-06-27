Энергетики разыграли оплату непотребления

Пилотный отбор агрегаторов спроса, управляющих снижением нагрузки множества мелких розничных потребителей, привлек крупнейших игроков сектора. В частности, участвовать в тестовой обкатке нового механизма, будут финский Fortum, «Россети», «Росатом» и энергосбытовые структуры «Интер РАО». Объемы этого рынка пока символические — менее 50 МВт, но при его росте возможно уже более существенное влияние на снижение цен на электроэнергию, прогнозируют аналитики.

«Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы) провел первый отбор агрегаторов, управляющих режимом потребления множества розничных потребителей (менее 25 МВт). Они будут по команде СО снижать потребление, тем самым давая возможность не вводить дополнительную генерацию или электросети для покрытия пиковых нагрузок, а за это и агрегатор, и его потребители будут получать плату. Аналогичный механизм ценозависимого снижения потребления (demand response) для оптового энергорынка был запущен в 2016 году.

СО будет разгружать розничных потребителей не более пяти раз в месяц на два или четыре часа. Пилотный отбор краткосрочный — с июля по сентябрь 2019 года. Из протоколов СО следует, что в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) количество заявок значительно превышало квоту — при ее объеме 39 МВт было подано 56 МВт заявок, во второй ценовой зоне (Сибирь) из квоты в 11 МВт выбрано лишь 8,5 МВт.

Несмотря на малые объемы, агрегацией спроса в первой ценовой зоне решили заняться крупные генкомпании — «Фортум» (подконтролен финскому Fortum) и «Росэнергоатом», а также крупные энергосбыты — «РН-Энерго» (активы «Интер РАО», работающие с промпотребителями, в том числе с «Роснефтью»), «Газпром энергосбыт», «Атомэнергосбыт» и «Русэнергосбыт» (РЭС; основной поставщик ОАО РЖД, принадлежит итальянской Enel и ЕСН Григория Березкина). Максимальный объем снижения потребления с самой высокой ценой на конкурс заявил РЭС, выставивший 19 МВт за 600 тыс. руб. на 1 МВт в месяц, минимум по объему и цене — 0,01 МВт за 100 тыс. руб. на 1 МВт в месяц — заявил подконтрольный «Россетям» «Псковэнергосбыт». Также отбор прошли «Россети Северный Кавказ» и «Россети Юг» (бывшие МРСК Северного Кавказа и МРСК Юга). В Сибири основные объемы забрал энергосбыт МАРЭМ+ (подконтролен «Евросибэнерго»).

В РЭА отметили, что отбор «пилотный для всех участников процесса», после него компания определится, продолжит ли и дальше принимать в них участие. Для РЭА конкурсы интересны возможностью снижения графика нагрузки для базовой генерации и получения «прямого дополнительного дохода». В РЭС говорят, что механизм позволяет предлагать услугу по дополнительному снижению затрат на приобретение электроэнергии (для КамАЗа, как следует из протокола). «Также управление спросом уже на этапе реализации пилотных проектов позволит разгрузить энергосистему, а в будущем — обеспечить рациональную загрузку электростанций»,— полагают в компании. В «Россетях» считают, что экономический эффект от участия в пилотном отборе будет положительным, но не столь значительным. При этом компания рассчитывает на рост рынка, поскольку это позволит госхолдингу нарастить нетарифную выручку и повысить привлекательность для акционеров.

По оценке Николая Посыпанко из Vygon Consulting, вознаграждение участникам программы за три месяца составит не более 71 млн руб., но оплачены будут только успешные попытки, подтвержденные документами коммерческого учета. Эффект в ценах рынка на сутки вперед (РСВ; основной сектор торговли электроэнергией), по его мнению, скорее всего, окажется ниже платежа агрегаторам из-за малого объема пилотных мощностей. «Механизм начнет значимо влиять на эффективность ЕЭС как минимум при пяти-десятикратном росте управляемой нагрузки за счет интеграции ресурсов потребителей во всех сегментах ОРЭМ — в рынке мощности, при выборе состава включенных генераторов и балансировании системы»,— полагает аналитик.

Глава направления «Электроэнергетика» центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов полагает, что проведенный отбор «существенного влияния на систему не окажет, но он очень важен для отладки механизма». Между тем уже реализованный потенциал demand response в некоторых странах измеряется в гигаваттах и касается отнюдь не только энергоемкой промышленности. По оценке господина Хохлова, потенциал технологий управления спросом для энергосистемы России составляет около 4 ГВт в консервативном сценарии, до 13 ГВт — в максимальном сценарии.

Татьяна Дятел